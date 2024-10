Pavlinjekovi so Splošni bolnišnici MS podarili 10 rehabilitacijskih vozičkov (FOTO)

Splošna bolnišnica Murska Sobota, ki je v lanskem letu praznovala častitljivih 130 let zdravljenja prebivalstva iz pomurske regije in od drugod, je prejela pomembno donacijo podjetja Roto d.o.o. iz Černelavcev, ki je v minulih dnevih svečano obeležilo 75 let družinskega podjetništva Pvlinjakovih in 50 let proizvodnje izdelkov iz polimerov.

Eden najpomembnejših pomurskih podjetij je regijski bolnišnici podaril 10 rehabilitacijskih vozičkov, v skupni vrednosti 10.000 evrov.

Izdelani iz polimernih materialov, kar prinaša številne prednosti, kot je odpornost na vlago. FOTO: O. B.

Direktor podjetja Roto Matjaž Pavlinjek in direktor SB MS Roman Ladislav Ratkai FOTO: O. B.

»Z donacijo bomo našim pacientom omogočili večjo gibljivost, v smislu transporta med oddelki oz. opravljanjem posameznih zdravstvenih storitev, kar jim bo vsekakor olajšalo bivanje in okrevanje v bolnišnici. Donacija predstavlja pomemben prispevek k dvigu kakovosti oskrbe in še dodatno krepi povezavo med lokalnimi podjetji in zdravstvenimi institucijami. Vodstvo bolnišnice se podjetju Roto iskreno zahvaljuje za njihovo velikodušnost in podporo,« je ob prevzemu donacija povedal direktor SB MS Roman Ladislav Ratkai, ki je dodal, da donacija rehabilitacijskih vozičkov poleg izboljšanja oskrbe pacientov, pomembno prispeva tudi olajšanju delo zdravstvenega osebja.

Tehnološko sodobno zasnovani

Z donacijo so pacientom omogočili večjo gibljivost. FOTO: O. B.

Direktor podjetja Roto, Matjaž Pavlinjek pa je ob tem povedal: »Z donacijo rehabilitacijskih vozičkov Splošni bolnišnici Murska Sobota verjamemo, da bo ta korak prispeval k boljšemu in bolj trajnostnemu zdravstvenemu sistemu, obenem smo hvaležni za zaupanje in priložnost, da skupaj prispevamo k izboljšanju kakovosti življenja pacientov. Zavedamo se, da je skrb za zdravje naših občanov skupna naloga in ponosni smo, da smo deležni tega skupnega sodelovanja. Vozički, ki smo jih donirali, so tehnološko sodobno zasnovani za potrebe pacientov v vseh zdravstvenih ustanovah. Z njimi lahko zagotovimo udobno in varno vožnjo pacientov, kar pomembno vpliva na njihovo počutje. Posebnost rehabilitacijskih vozičkov je, da so izdelani iz polimernih materialov, kar prinaša številne prednosti, kot je odpornost na vlago, saj je njihova glavna funkcija izvajanje fizioterapije pacientov v vodi. Njihova teža je minimalna, zato so enostavni za manipulacijo in čiščenje. V okviru naše zavezanosti trajnostnemu razvoju so Roto vozički izdelani iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati.«