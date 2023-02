Po 60 letih v Ljubljani

Ljubljanska opera se je 60 let po prvi postavitvi Italijanke v Alžiru Gioachina Rossinija vrnila k tej komični operi. Mojstrovina, ki so jo krstno uprizorili v gledališču San Benedetto v Benetkah 22. maja 1813, ni pogosto na sporedu opernih hiš, saj se veliko pogosteje odločijo za njegovega Seviljskega brivca.

Pevka Sara Briški Cirman - Raiven in Nace Junkar sta v pričakovanju večera sproščeno poklepetala.

Več kot pol stoletja po prvi postavitvi pri nas pa je spet našla mesto na ljubljanskem odru, tokrat v koprodukciji z mestnim gledališčem Carla Goldonija iz Livorna, kjer jo bodo videli konec marca. Za izvedbo zahtevnega dela, v katerem je veliko humorja, lepe glasbe in krasnih scen, je pri operi sodeloval celoten ljubljanski pevski ansambel z nekaj gosti iz Slovenije in tudi iz tujine. V alternaciji z Eleno Dobravec je vlogo Isabelle na skupaj osmih uprizoritvah, ki bodo na sporedu do 25. februarja, odpela in odigrala Nuška Drašček. V tej vlogi je pred štirimi leti nastopila v Belgiji, a v drugačni postavitvi, zato je ljubljansko izvedbo morala naštudirati na novo. Po njenem mnenju Italijanka v Alžiru ponuja veliko lepih trenutkov na odru, veliko komičnosti pa je že v glasbi. M. L.