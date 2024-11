Prof. dr. Samo Zver, dr. med., je že pred srečanjem z abrahamom obolel za parkinsonovo boleznijo in jo nekaj časa skrival pred seboj in drugimi. Sedaj 58-letni predstojnik Kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana bi se že zdavnaj lahko invalidsko upokojil, a se zaradi bolnikov s krvnim rakom še ne misli kmalu. Včasih se komaj privleče v službo, nam je povedal, a vendar dela še več kot tedaj, ko je bil zdrav. Hematologijo in bolnike ima preprosto rad, prav tako kot imajo slednji njega. Te dni se je razveselil svoje prve vnukinje, kljub bolezni pa vsak dan najde kaj, kar mu daje zadovolj...