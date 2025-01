Verski festival zaznamovala tragedija! Množica poteptala romarje, najmanj 30 je mrtvih

V stampedu na verskem festivalu Kumbh Mela na severu Indije je ponoči umrlo več ljudi, po podatkih policije najmanj 30, še 90 je poškodovanih. Nesreča se je v mestu Prayagraj zgodila okrog ene ure zjutraj po lokalnem času, ko je množica želela obiti policijske barikade in je pri tem poteptala tam zbrane ljudi.

Romarji so v zgodnji jutranjih urah hiteli do obrežja rek, kjer bi se obredno okopali. Prav današnji dan namreč velja za enega od vrhuncev šesttedenskega dogodka, ki naj bi skupno pritegnil okrog 400 milijonov ljudi. Do 8. ure po lokalnem času se je po poročanju britanskega BBC v reke zgrnilo že skoraj 28 milijonov ljudi, pričakujejo jih okrog 100 milijonov.

Indijski predsednik Droupadi Murmu. FOTO: Sajjad Hussain Afp

Nesreča se je zgodila, ko se je veliko število vernikov želelo izogniti policijskim barikadam na območju in so pri tem poteptali ljudi, ki so spali ali sedeli na tleh blizu rek, navedbe prisotnih povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Predstavnik policije je sporočil, da je umrlo 30 ljudi, 90 pa so jih prepeljali v bolnišnico. To je prva uradna informacija o smrtnih žrtvah, ki so jo podali približno 18 ur po nesreči.

Hindujski sveti možje v sprevodu, da bi se okopali na sotočju rek Ganges, Jamuna in mitske reke Sarasvati. FOTO: Arun Sankar Afp

Namesto na varnost »pazili na pomembneže«

Sorodniki so sicer na novice o svojih bližnjih čakali pred šotorom, ki služi kot bolnišnica in je od prizorišča nesreče oddaljen približno kilometer.

Lokalne oblasti so deležne kritik opozicije, ki jim očita slabo upravljanje množic. Namesto na varnost naj bi se osredotočali na udobje pomembnih oseb med romarji.

Kumbh Mela je največji hindujski romarski praznik, ki vsaka tri leta izmenično poteka v enem od štirih indijskih mest. Vsakih 12 let v tem ciklu se odvija v Prayagraju v zvezni državi Utar Pradeš in nosi oznako »maha« ali velik, saj velja, da je njegov čas bolj ugoden in pritegne največ vernikov.

Na največjem verskem shodu na svetu je 29. januarja v Indiji pred zoro prišlo do stampeda, v katerem je umrlo najmanj 30 ljudi, še več pa je bilo ranjenih. FOTO: Arun Sankar Afp

Prayagraj, nekoč znan kot Allahabad, leži na bregovih treh svetih rek Ganges, Jamuna in mitološke Sarasvati. Prav njihovo sotočje je za hindujce še posebno sveto, saj so prepričani, da jim kopanje v njem v času festivala Kumbh Mela lahko pomaga, da se očistijo grehov in dočakajo odrešitev s končanjem ciklov ponovnih rojstev.