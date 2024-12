Umrl legendarni DJ: »Nikoli te ne bomo pozabili ...«

Legendarnemu DJ-ju Alfredu, ikoni glasbene scene Ibize, se je včeraj izteklo življenje v 72. letu starosti, poroča The Guardian. Novico o njegovi smrti je sporočil klub Amnesia na Ibizi, kjer je Alfredo v 80. letih prejšnjega stoletja zaznamoval nočno življenje.

»Hvala ti za vse noči in ritme, ki smo jih delili. Tvoja glasba in vizija sta oblikovali zvok balearskega beata ter dušo našega kluba. Toliko spominov je nastalo zaradi tvoje energije, tvoje dediščine pa bo za vedno živela na našem plesišču. Nikoli te ne bomo pozabili,« so zapisali v čustvenem slovesu.

Vzroka smrti niso razkrili, vendar je znano, da je Alfredo pred tremi leti doživel možgansko kap in zadnja leta preživel v domu za ostarele. Njegovi prijatelji in oboževalci so celo zagnali kampanjo za pomoč pri kritju stroškov zdravljenja.

Ključna vloga pri slovesu Ibize

Argentinski DJ Alfredo Fiorito je imel ogromen vpliv na glasbeno sceno Ibize in ključno vlogo pri oblikovanju te destinacije v globalno središče glasbene kulture. Pred selitvijo na Ibizo je živel v Parizu in Madridu, kjer se je spoznal z glasbo. Na otoku je sprva delal kot DJ v manjšem baru, nato pa prevzel legendarni klub Amnesia, potem ko mu je prejšnji lastnik predal ključe in se preselil na Tajsko.

»Alfredo je imel naravni občutek. Na zelo španski način je združeval skladbe in pripovedoval zgodbo. Vsaka pesem, ki jo je zavrtel, je imela svoj edinstveni zvok,« se je spominjal britanski DJ Danny Rampling.

»Spremenil je svet glasbe na bolje«

Paul Oakenfold, še en britanski DJ, ki je sodeloval z Alfredom, je dejal: »V Angliji so klubi takrat vrteli samo eno vrsto glasbe. V Amnesii pa je 7000 ljudi plesalo na Cyndi Lauper. Bila je popolna svoboda.«

Med glasbeniki, ki so se poklonili njegovemu delu, je tudi Sister Bliss iz skupine Faithless. »Lahko rečemo, da je svet glasbe spremenil na bolje,« je zapisala v kratkem sporočilu.

Po uspehu na Ibizi se je DJ Alfredo uveljavil tudi na mednarodnem glasbenem prizorišču. Nastopal je na številnih dogodkih, med drugim tudi v vzhodni Aziji v 90. letih prejšnjega stoletja. Njegova glasba, energija in vizija bodo za vedno ostale zapisane v zgodovino plesne glasbe.