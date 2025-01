Športnik, brezdomec, obsojenec – zdaj ga je pomilostil Donald Trump

Tudi dvakratni dobitnik zlate olimpijske medalje Klete Keller je bil pomiloščen z ukazom novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Zdaj 42-letni nekdanji plavalec je eden izmed 1500, ki so bili kaznovani, ker so 6. januarja 2021 vdrli v Kapitol v prestolnici ZDA. Septembra 2021 je priznal krivdo za kaznivo dejanje in bil obsojen na tri leta pogojne zaporne kazni in šest mesecev hišnega pripora.

»Resnično obžalujem dejanja, ki sem jih naredil tisti dan. Rad imam to državo,« je dejal Keller v intervjuju Washington Postu po pomilostitvi. »Tako sem hvaležen, da sem dobil priložnost, da grem naprej.«

Nekdanji ameriški plavalec je priznal krivdo. FOTO: Jason Reed/Reuters

Keller se je na sodišču izrekel za krivega v več točkah obtožnice. Priznal je oviranje delovanja kongresa, ki je takrat formalno naznanil zmago Joeja Bidna na ameriških volitvah, žaljenje predsednice predstavniškega doma Nancy Pelosi in nekdanjega vodje senatne večine Chucka Schumerja. Priznal je tudi kasnejše uničenje pomnilniške kartice s posnetki iz Kapitola.

Bil je brezdomec, večkrat izgubil službo

Čeprav ni pričakoval pomilostitve, je izrazil hvaležnost za Trumpovo posredovanje. »Še vedno poskušam razumeti. Počutim se, kot da se mi je nekaj povrnilo,« je povedal. »Veste, nisem jezen. Nisem žrtev. Počutim se blagoslovljenega, da imam spet življenjsko priložnost. Dobil sem veliko lekcij.«

Tako sem hvaležen, da sem dobil priložnost, da grem naprej.

Keller je štirikrat nastopil na olimpijskih igrah, s štafeto 4 x 200 metrov prosto je osvojil dve zlati kolajni in eno srebrno, v posamični konkurenci pa je bil dvakrat bronast v disciplini 400 metrov prosto. Tudi s svetovnih prvenstev ima veliko odličij. Po končani športni poti pa se ni znašel. Ločil se je od žene, večkrat izgubil službo, nekaj časa je bil brezdomec, živel je tudi v avtomobilu. Nazadnje se je preživljal s prodajo nepremičnin.