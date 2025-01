Prihaja film o Putinu, katerega izid bi Kremelj rad preprečil (VIDEO)

Poljski režiser Patryk Vega se je lotil neverjetnega podviga, ki pa je lahko zanj tudi nevaren. Posnel je namreč celovečerec o ruskem predsedniku Vladimirju Putinu, v katerem je uporabil inovativni pristop – obraz igralca, ki upodablja mogočnega diktatorja, je spremenil s pomočjo umetne inteligence in rezultat je enostavno zastrašujoč, saj je težko verjeti, da pred kamerami ni stal resnični Putin.

Velika zasluga za to gre seveda poljskemu igralcu Slawomirju Sobali, ki je stopil v politikove čevlje in kar dve leti študiral telesno govorico 72-letnega predsednika in do potankosti usvojil njegove geste, način hoje in druge premike, ko so v postprodukciji to nato računalniško združili s Putinovim obrazom, je nastalo nekaj resnično neverjetnega. In tako zelo resničnega, da se v Krmelju menda na vse pretege trudijo, da bi predvajanje filma preprečili.

Ob ogledu odlomkov to niti ne preseneča. V enem od prizorov namreč eden najvplivnejših mož na svetu oblečen zgolj v spodnjice trepeta ležeč v položaju fetusa, v prizorih, ki obravnavajo njegovo otroštvo, pa gledalci izvedo, da so Putina vrstniki pretepali in zlorabljali. Koliko od prikazanega je res, ni znano, ustvarjalci filma pravijo, da gre za »resnično zgodbo, ki kljubuje resničnosti«, gledalce pa vabijo, da »vstopijo v možgane najbolj nevarnega človeka na Zemlji«.

Na velika platna celovečerec prihaja 25. januarja, v katerih državah si ga bo mogoče ogledati, pa prav tako ni znano.