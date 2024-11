Med snemanjem so se sporekli

Dolenjska zasedba je v zadnjih letih dobila širok krog zvestih poslušalcev, ki z nestrpnostjo pričakujejo vsako njihovo skladbo. Zdaj so dočakali tudi prvi album Razgaljena, ki so ga v šentjernejskem studiu Lotos Music v nosilec zvoka ujeli kar trije umetniški producenti, Igor Ilić, Borut Antončič in Peter Penko. Ember je štiričlanska glasbena skupina iz Šentjerneja, ki jo sestavljajo pevec, kitarist in avtor besedil Davor Vovko, basist Nejc Hodnik, kitarist Jan Poreber in bobnar Nik Švalj Pleskovič.

Nase so opozorili že s svojo prvo pesmijo Pepel in z njo dodobra prepihali slovenski glasbeni prostor, saj je bila prav ta v letu 2020 največkrat predvajana skladba na najbolj poslušanem slovenskem radiu Valu 202. Z novim albumom fantje sporočajo, da je treba naša psihofizična telesa razgaliti in pokazati pravega sebe, saj bomo le tako lahko dodobra razpihali žerjavico, ki tli v nas. Istoimenski singel Razgaljena so opisali kot »od zemlje divjega zahoda prašno muzo, ki svojega golega alter ega ne hladi, vendar z njim ponosno galopira«.

Kot zanimivost: pri snemanju te skladbe so se člani kar trikrat sporekli. Strast je pač božja mast, ki jo znajo v dolenjski glasbeni krajini vsaj malo privezati s kozarcem rujnega – merlota. Tega fantje ponujajo kar na albumu, je sedmi po vrsti. Ember boste lahko 7. decembra v Brežicah slišali kot predskupino Niet, 21. decembra bodo igrali v domačem Šentjerneju, 28. decembra pa v prestolnici.