Tako je Zmagovalno turo s hupo naznanila Pirc Musarjeva, ki pravi, da je električno kolo super za dame v letih (FOTO)

Poročali smo že, da se je včeraj začela Zmagovalna tura za dober namen, ki jo v sodelovanju z našim kolesarskim asom Tadejem Pogačarjem organizirata Hitradio Center in Carthago.

V 10 dneh se bodo s kolesarji podali na 10 etap po vsej Sloveniji, pri tem pa bo z njimi tudi avtodom, ki ga je najboljši kolesar na svetu uporabljal na vseh svojih zmagovalnih tekmah v zadnjih dveh letih. Za slavni avtodom bo ves čas potekala tudi dobrodelna dražba, celoten izkupiček od prodaje pa bo namenjen v dobrodelne namene – nekaj v Fundacijo Tadeja Pogačarja za boj proti raku, nekaj za izgradnjo kolesarskih poti.

Prvo kolo Nataše Pirc Musar roza barve, Pogačar je svoj rabljeni BMX vozil pri štirih

Zmagovalno turo je s hupo naznanila predsednica Nataša Pirc Musar.

Ves čas trajanja akcije bodo voditelji Hitradia Center Klemen Kopina, Vesna Ponorac in Melani Mekicar živeli in oddajali iz avtodoma. In kot gost se jim je prvi dan pridružil tudi oče našega šampiona Mirko Pogačar.

Ta je povedal, da je bilo prvo kolo najboljšega kolesarja na svetu rabljen BMX od bratranca, zvozil pa ga je pri štirih letih. Na vprašanje, kaj je jedel kot otrok, da je postal tak šampion, pa je oče odgovoril: »Palačinke s skuto in kruhove cmoke. Ko je začel enkrta kolesarit, pa so samo makaroni cele dneve »leteli«.

Z očetom Tadeja Pogačarja. FOTO: Urban Zore, Hitradio Center

Z očetom Tadeja Pogačarja. FOTO: Urban Zore, Hitradio Center

Nataša Pirc Musar je med drugim povedala, da je bilo njeno prvo kolo roza barve in je imelo pomožna kolesa, ki jih je oče čez nekaj dni odstranil, tako da se je naučila voziti kolo pri petih letih. Danes rada kolesari, a ima električno kolo, je povedala in dodala, da bi jo Pogi brez problema prehitel tudi brez elektrike, da pa je kolo na elektriko super za dame v letih.

Zmagovalna tura se je začela včeraj, s hupo pa jo je naznanila predsednica Nataša Pirc Musar. FOTO: Urban Zore, Hitradio Center

Zmagovalna tura se je začela včeraj, s hupo pa jo je naznanila predsednica Nataša Pirc Musar. FOTO: Urban Zore, Hitradio Center

Zmagovalna tura se je začela včeraj, s hupo pa jo je naznanila predsednica Nataša Pirc Musar. FOTO: Urban Zore, Hitradio Center

Na vprašanje voditeljev Hitradia Center, kaj bi zaželela najboljšemu kolesarju pred svetovni prvenstvom, ko bo lovil mavrično majico je dodala: »Tadej je tako psihično močan, kaj mu bo en nasvet od ene predsednice države, v bistvu bi jaz v teh časih potrebovala kak nasvet od njega, kako lahko prebrodim te politične zgodbe takšne in drugačen. Tadej si vedno zastavi cilj in ve, kako ga doseči.«