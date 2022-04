Ste videli, kako je umetnik presenetil znano slovensko pevko (FOTO)

Med estradnicami, ki so v dar prejele portret, je tudi Brigita Šuler. Od nedavnega ravnateljico glasbene šole je nadvse prijetno presenetil ljubiteljski slikarski mojster Dare Janet. Pevko je namreč naslikal, ne da bi ta sploh vedela, da nastaja njen portret, saj je slikal po fotografiji.

Brigita ima doma že dva portreta, tretjega pa se nadvse veseli. FOTO: MAKS ŽBOGAR

Dare Janet z Raven na Koroškem slovenski javnosti ni neznan obraz. Pred leti je denimo v živo na POP TV portretiral Petra Polesa. »Moja strast so portreti otrok. Zato ker iskreno in neposredno povedo, ali sem jih zadel ali ne in ali jim je ali jim ni všeč,« pravi.

Kot slikarski samouk si je znanje pridobival s spleta in na slikarskih kolonijah. Šulerjeva ni prva znana oseba, ki jo je portretiral. Doslej je na platnu ovekovečil več kot 1500 portretirancev, med njimi tudi že več znanih imen. »Vsak portret, ki ga v določenem obdobju naredim, je tudi posledica tega, da naključno v danem trenutku opazim kakšno fotografijo, na kateri tisti trenutek začutim ali vidim v očeh iskrico, ki me prevzame. Preprosto me oči potegnejo, ker povedo največ o osebi,« pove.

Ravno oči so bile tisto, kar ga je pritegnilo tudi pri Šulerjevi, in lotil se je njenega portreta, o čemer pa Brigita ni vedela ničesar. Dare in Brigita se sicer še nikoli nista srečala. Bil je sicer na nekaj njenih nastopih, to pa je tudi vse. »Portret, ki ga je naslikal Dare Janet, je odličen. Res sem počaščena, da je izbral mene. Pravi, da so ga prepričali moje oči in iskrivi pogled. Ravno to je po mojem mnenju najtežje prikazati na platnu, vendar menim, da mu je odlično uspelo. Sicer sem na spletu videla že več njegovih umetnij in menim, da je pravi mojster prefinjenosti,« pravi o svojem portretu Šulerjeva.

Portret Šulerjeve je po tednu dni ustvarjanja končan, na ogled ga je postavil že na facebooku, kaj pa naprej? »Pravi, da portret najprej da na ogled, na razstavo in podobno, potem pa ga dobim v dar. Vsekakor ga bom obesila na posebno mesto, saj si zasluži vso pozornost. Nadvse se veselim darila, saj je res čudovito,« pravi Brigita, ki ima sicer doma že dva portreta, ki ju je naslikal Darko Ocvirk. Janet portrete običajno podari ali jih nameni za dobrodelne namene. »Vesel sem, če lahko komu s tem pomagam ali osrečim druge,« še pristavi.