Slovenska energija na največjem smučarskem festivalu v Franciji: Mike Vale in Pantaloons

Dogodek na največjem smučarskem festivalu v Franciji, ki bo trajal od 25. januarja do 1. februarja, bo postregel s svetovnimi glasbenimi imeni, kot so Faithless DJ Set, LF System, Giolì & Assia, Willy William in mnogi drugi. Slovenijo bosta zastopala Mike Vale in živahni trio Pantaloons, ki bosta dodala svojo energijo in ustvarila nepozabno atmosfero.

Mike Vale je stari znanec vrhunskih zabav in plesnih iskric na številnih dogodkih, kot sta Spring Break in Ski Opening, ter številnih svetovnih odrov, Pantaloons pa je živahen in poskočen slovenski trio z edinstveno glasbeno zvrstjo in energičnim odrskim nastopom. Sestavljajo ga Luka Belič, Aljaž Markežič in David Nik Lipovac. Svojo pot so začrtali leta 2016, ko so začeli eksperimentirati z glasbenimi melodijami.