Poglejte vroče fotografije mlade slovenske političarke (FOTO)

Po vsej verjetnosti ste že slišali za mlado političarko Mašo Klasinc Medved. Gre za pomembno osebnost znotraj Slovenske demokratske stranke (SDS), natančneje v njenem mladinskem krilu, Slovenski demokratski mladini (SDM). Kot predsednica mariborskega odbora SDM sodeluje pri organizaciji in vodenju različnih političnih dogodkov.

Nedavno je sodelovala pri vodenju razprave o demografskih izzivih Slovenije, kjer so govorci poudarili težave, kot so upadanje števila rojstev in staranje prebivalstva, kar predstavlja resen dolgoročni izziv za državo​.Njena vloga v stranki vključuje krepitev ozaveščenosti o teh ključnih vprašanjih ter sodelovanje pri oblikovanju politik, ki se nanašajo na socialno in demografsko politiko Slovenije, je zaslediti na spletu.

FOTO: Instagram

Kot pa je v današnjih časih v navadi, je mladenka dejavna tudi na družabnih omrežjih oz. na Instagramu, kjer dviguje kar nekaj prahu s svojimi fotografijami. Včeraj pa jo je na svojem X profilu na skupni fotografiji na 22. kongresa SDM delil tudi evropski poslanec Branko Grims.