Nuša Šebjanič v stiski pobegnila, iskala jo je tudi policija

Mlada svetlolaska Nuša Šebjanič, ki jo je širna Slovenija spoznala v šovu Kmetija, je v pogovoru za Pink mess razkrila tudi nekaj podrobnosti iz otroštva, ki je bilo vse prej kot lahko.

Kot je Nuša razkrila že gledalcem Kmetije se je pri desetih letih zanjo začel pekel. Po ločitvi staršev je živela pri mami, ki ji ni namenjala nikakršne pozornosti, zato je imela v sebi ogromno praznino. Kot je razkrila, je pojedla veliko tablet, saj je s tem želela pritegniti pozornost. Mama jo je šokirala z odzivom: »Pojdi spat, mogoče se zjutraj ne zbudiš.« Te besede so jo tako prizadele, da jo bodo, kot pravi, žrle do konca življenja.

Iskala jo je policija

V zgoraj omenjenem podkastu je dodatno pojasnila, da je takrat pojedla celo škatlo protibolečinskih tablet. Mamin partner jo je nato prepričal, da je večino izbruhala. O tem nista govorili nikomur, dokler ni čez dva meseca Nuša pobegnila od doma. Kot se spominja, je bila pri kolegih, a se takrat ni nikomur oglašala na telefon. Iskala jo je tudi policija.

Šele okoli polnoči je klicala mamo in ji povedala, kje je. Ponjo je prišla policija in naredila zapisnik. Nato pa so jo odpeljali v zavod, kjer so bivali otroci, ki so se jim starši odpovedali. Kot pravi, so jo tam »filali z antidepresivi«. Mama je namreč želela, da jo tam »popravijo«, preden se vrne k njej domov.

Ko se je vrnila domov, jo je mama kmalu odpeljala k očetu, kjer je nato ostala vse do danes.