Slovenka presenečena nad prizorom pri Poreču: letošnja novost - prašiči (FOTO)

Turisti, ki dopustujejo v Červarju pri Poreču, na facebook straneh objavljajo spletne fotografije prašičev in poročajo, da se ti že dlje časa zadržujejo v mestu. Prosto se sprehajajo, za hrano brskajo po smeteh in tudi počivajo na odvrženih vzmetnicah, poročajo.

Fotografije je posnelo več turistov, ki se sprašujejo, kdaj bodo pristojni temu »svinjaku« naredili konec.

Slikovni dokaz je na omrežju X poobjavila tudi slovenska turistka, na fotografiji pa sta prašiča, ki se valjata v otroškem peskovniku: »Letošnja novost v Červar Poretu,« je zapisala.

V facebook skupini, ki so ljubitelji tega istrskega obmorskega mesta, je prašiče na sprehodu fotografirala tudi gostja lokala, ki jo je pogled na od blata umazanega prašiča vznejevoljil.

Nesrečni turistki je odgovorila ena od rednih obiskovalk Červarja: »Ne pritožuje se, zakaj in kako. Te živali hodijo po Červarju najmanj 9 let. Ve se, kdo je lastnik. Župan nima veze s tem. Če pa je kdo tu pristojen, je veterinarska inšpekcija. Ampak žal živali so na svobodi in niso ogrožene. Taka je zakonodaja. Lahko pa bi se našel nekdo, ki bi to prijavil. Zaradi prostega gibanja in zatiranja prašičje kuge. Ampak žal to ne gre, ker so videti zdravi.«

Oglasili so se številni drugi obiskovalci Červarja. Nekateri v svinjah, ki se prosto gibajo po mestu, ne vidijo težav in menijo, da je to »atrakcija Červarja«. Spomnijo se, da so nekoč videli tudi koze, peteline in podobne domače živali. Spet druge bolj motijo »ljudje, ki puščajo najrazličnejše vreče smeti zraven koša za odpadke«.

Nič manj glasni pa niso obiskovalci, ki jih skrbi, da živali niso cepljenje in bi svinje morda lahko prinesle bolezen na druge živali in ljudi, saj se prehranjujejo z ostanki hrane iz smetnjakov, mesto pa se menda spreminja v kup smeti.

Pozimi v Červarju živi okoli 400 ljudi, poleti pa jih to naselje iz 70-ih let, sprejme menda čez 6500, piše Glas Istre. Ena od meščank je za hrvaški medij dejala, da ima mestece resne težave s smetmi, da se v njih utaplja, saj bi prebivalci za uporabo zabojnika morali nanj prisloniti kartico, da bi se odprl, a tega ne storijo, temveč vrečke raje odložijo ob zabojnik. To izkoristijo podgane, svinje in druge živali, ki smeti nato razvlečejo po vsem mestu, se jezi meščanka Červarja.

