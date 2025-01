Ta možakar se preživlja z dajanjem pohval

Japonec srednjih let je iznašel nenavaden način zaslužka: stoje na cesti zasipa mimoidoče s pohvalami. Nič čudnega torej, da so ga ljudje začeli klicati kar stric Pohvala. Prvič je pritegnil pozornost japonskih medijev septembra lani, ko je televizijska postaja Fuji TV objavila kratek dokumentarec o njegovem nenavadnem »poklicu«, ki pa ga v resnici ni začel opravljati povsem prostovoljno.

Kot zasvojenec z igrami na srečo je 43-letnik iz mesta Točigi pred leti izgubil službo, stanovanje in družino. Boleči dogodki so ga prisilili, da se je ozdravil zasvojenosti in temeljito razmislil o svojem življenju. Razmišljal je, da bi postal ulični umetnik, vendar ni obvladal ne petja ne podobnih veščin, s katerimi bi lahko privabil ljudi, da bi mu darovali denar. Tako je dobil idejo: ljudi bo hvalil za plačilo, s tem pa ne bo le služil, temveč tudi širil dobro energijo.

V nenavadno dejavnost ga je pregnala zasvojenost z igrami na srečo.

O njem so poročali po televiziji, postal je tudi spletna zvezda.

»Če bom ljudi hvalil, bo manj takih, ki se bodo počutili slabo,« je razmišljal. Po Tokiu je začel hoditi s kosom kartona, na katerem je pisalo Tako zelo vas hvalim!. Ko prvič sreča nekoga, mu najprej pokloni kompliment o njegovem videzu, nato pa skozi sproščen pogovor odkrije nove stvari, za katere jih lahko pohvali.

Če je ogovorjeni zadovoljen, sem srečen tudi jaz.

»Če je pohvaljeni zadovoljen, sem srečen tudi jaz. Zato sem to lahko počel zadnja tri leta,« pravi. Postal je pravi mojster, saj zna vsakomur reči nekaj, kar seže do srca. V povprečju pohvali več kot 30 ljudi na dan in zasluži okoli 10.000 jenov (okoli 62 evrov). Odkar je postal priljubljen na družbenih omrežjih, potuje na vse konce Japonske in ljudi zasipava s pohvalami.