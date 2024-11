Donald Trump: Zdravstvene težave in možnost atentata (Suzy)

Zvezde se Trumpu ne bi mogle postaviti lepše za zmago. Pr. Sonce in pr. Luna sta prinesla novo priložnost, pr. Venera, vladarica hiše kariere, je na dobrotniku pr. Jupitru, oba sta ugodno povezana z rojstno Venero. Tr. Uran na vrhu hiše kariere je prinesel nepričakovan preobrat, hitro zmago, tr. Jupiter v isti hiši srečo in podporo na poslovnem področju. Vrača se torej v velikem slogu, a ne brez ovir ter s povsem drugačno energijo kot v prvem mandatu in ob zadnjem porazu. Prvič ga je spremljala energija Lune v levu in devici. Tako je najprej hranil svoj ego in užival v tem, da je kralj živali...