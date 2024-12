Top nasveti za parčkanje vina in hrane

S pravo izbiro bosta lahko tako hrana kot vino razvila svoje najboljše lastnosti. Ljudje nismo rojeni z znanjem o vinu, veščino najboljših kombinacij se je treba učiti in trenirati. Nekoč je bila pomembna barva vina: belo se je serviralo ob ribi ali belem mesu, rdeče pa ob rdečem mesu. Sčasoma smo dojeli, da barva nima nič opraviti z iskanjem najboljšega para. Tudi vino se je v zadnjih 50 letih zelo spremenilo; bela so postala bolj sveža in sadna, rdeča bolj mehka, okrogla in z veliko manj tanini. Velike spremembe so seveda opazne tudi pri hrani. S prodorom azijske, indijske, mehiške, japonske kuhinje so se okusi premešali in prejšnje vinske kombinacije so padle v vodo. Pri iskanju idealnega partnerstva pri hrani in vinu je najbolj pomembno, da vedno razmišljamo o treh dejavnikih: teži hrane in vina, moči aromatike in o petih primarnih okusih. Odkrijte Lidlov vinski katalog in izberite popolno vino za svoj naslednji obrok.

