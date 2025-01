Stopite iz ujetosti v misli in čustva

Pomembno je, da se na svoji duhovni poti najprej osvobodimo družinskih vzorcev, pravijo guruji, kajti kar 80 odstotkov naših izzivov izhaja iz primarne družine in linije prednikov. Ko delamo na starših, vstopimo v polje primarne družine, da izrazimo čustva in ozavestimo, kaj se je dogajalo, nato pa to spustimo.

Prav tako se moramo osvoboditi kolektivne energije. Kolektivne energije vseh naših čustev in psihičnih stanj so namreč zelo močne, saj so z nami že zelo dolgo, od začetka človeštva, s katerim smo tisočletja skupaj gradili kolektivne oblake strahu, krivde, jeze, zamere, sramu, na katere smo še vedno energijsko priklopljeni. Navezanosti na različne stvari in ljudi smo morda prinesli iz prejšnjih življenj, zdaj pa je naša lekcija, da jih predelamo, čeprav jih okolica potencira. Prevzeti moramo odgovornost za to, prav tako kot za svoje karmične dolgove, ter se zavedati, da smo v življenjih soustvarjali tudi kolektivno energijo. Zavedanje je prvi korak, če se želimo osvoboditi.

Pogledamo lahko, ali smo ujeti v delčke svoje zavesti iz preteklosti, ostanke prednikov, vplivov iz okolice, ki se vmešavajo v naše delovanje. FOTO: Xavigm/Getty Images

Poglejte svoja trdovratna prepričanja

Pogledamo lahko, ali nosimo v sebi delčke svoje zavesti iz preteklih časov in prostorov, ostanke prednikov, vplivov iz okolice, ki se vmešavajo v naše delovanje, saj spodbujajo določena čustva, reakcije, misli, prepričanja. Med te zamrznjene energijske strukture lahko uvrščamo tudi entitete, ki so lahko samostojna energijska bitja, fragmente in naše lastne miselne ali čustvene tvorbe, ki smo jih sami ustvarili ali podedovali. Problem nam prinašajo, ker ti delci v nas generirajo neki vzorec, prepričanje, ki se v povezavi s kolektivnimi energijami še dodatno okrepi. V vesolju je namreč vse povezano. Pretekla življenja so povezana s sedanjim, naše delovanje v njih enako. Nismo ločeni od drugih, zato iz kolektivnega polja jeze ali žalosti lahko pritegnemo energijo jeze ali žalosti.

Kadar začutite nekaj, kar ni vaše, npr. povečano zaskrbljenost, žalost, strah pred prihodnostjo, reagirate premočno v določeni situaciji, se ne morete rešiti negativnih scenarijev, v katere ste ujeti, ali se vam ponavljajo vedno enaki dogodki z različnimi ljudmi, je smiselno pogledati, ali se za tem skrivajo vaše ujetosti. Pozorni bodite na vse, za kar si lahko rečete: »Čakaj malo, zakaj pretiravam, zakaj sem tako vznemirjen, situacija v resnici ne zahteva tako silovitega odziva.«

Poglejte svoja trdovratna prepričanja, predsodke, sovraštva. Vse, česar se strastno oklepamo, v kar goreče verjamemo, a ne najdemo pravega vzroka za tako početje, je lahko povezano s preteklostjo ali našimi predniki oz. celo z entiteto. Če vas npr. napoved podražitev neobičajno iztiri, imate lahko vzorec, povezan s pomanjkanjem. Če gledate na poročilih tuje trpljenje in močno sočustvujete z žrtvami, se začnete povezovati s kolektivnim poljem trpljenja in izgube. Zato je priporočljiva previdnost pri izbiri, na kaj se boste osredotočili, pravijo guruji. Šele ko boste ozavestili, kaj se skriva v ozadju, pa se lahko s terapevtom osvobodite sledov pretekle navezanosti in zadihate.