Prenehajte razmišljati! Osredotočite se na rešitve, ne le na tarnanje

Kronično pretirano razmišljanje vključuje analiziranje včerajšnjih pogovorov, tehtanje vsake odločitve ter predstavljanje najhujšega scenarija. Um nekoga, ki ima težave s tem, je kot triler, v katerem se ves čas dogaja nekaj slabega. Strahovi, ki si jih ustvarimo, preprečujejo, da bi se nečesa lotili, in nas razburijo, vseeno je, ali obžalujemo preteklost ali pričakujemo katastrofo v prihodnosti. Nadležne navade se lahko rešite tako, da zaznate, kdaj ste se zapletli, in da se zavedate, so take misli škodljive. Osredotočite se na rešitve, ne le na tarnanje in skrbi. Spremenite tisto, na kar lahko vplivate, če na nekaj ne morete, pa izberite strategije preživetja in spustite. Bodite pozorni na to, kdaj zavijete v negativno miselno spiralo. Ne vpletajte čustev, stopite korak nazaj in poglejte dokaze. Določite si časovnico za razmišljanje, na primer 20 minut vsak dan. Ko čas poteče, preprosto prenehajte. Čim pogosteje ostanite v sedanjem trenutku ter zamenjajte temo, ki si jo ponavljate v glavi, s stvarmi, ki vas zamotijo.