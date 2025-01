Astrologinja Lenka: Viharni ponedeljek čustvenih izbruhov in preizkušenj

Luna je v ognjenem in kardinalnem znamenju ovna, kar pomeni, da se energija premika prehitro, večkrat in brez dovolj premisleka. A vse to se bo zelo kmalu zmanjšalo, saj se dispozitor Lune, Mars, počasi vrača v znamenje raka, kjer je bil v mesecu septembru in oktobru. Na zadnji stopnji tega znamenja, retrogradnosti, je v največjem zatonu, kar prinaša še večje frustracije, nezdrav odnos in še večjo napetost. To bo v družinske odnose vneslo še več napetosti, frustracij in sporov. Tukaj je preobčutljiv na vsako besedo, potezo, reakcijo, dejanje. Kaj drugega bo počel, kot se spomnil nekaj preteklosti, ki je ostala skrita, nedokončana, neizpolnjena. In zdaj se vrača na plan. In ali bo v tej državi uspelo, se da vse odkrito pogovarjati in reševati, dvomim, ni še čas. Zato je najbolje, da ostanete mirni in se ne pustite izzvati s kakšnim dejanjem ali pripeljati do stanja čustvenega izbruha.

Po drugi strani pa je Merkur iz znamenja strelca, ki zna vse reševati odkrito, neposredno, optimistično, filozofsko, sedaj v kvadratu z Neptunom iz znamenja rib. Vse odločitve, ideje, načrti padejo v vodo, če jih nisi izpeljal dobro in voljno iz srca. To je zmeda, napačne odločitve, odločitve, ki se bodo pozneje izkazale za napačne. Današnji nakup kasneje ne bo uporaben. Izgovorjene besede se bodo jutri spremenile. Človek danes ni sposoben voziti skozi meglo, še manj pa v pijanem stanju. In Neptun z najvišjo opijsko stopnjo lahko zelo dobro zapelje in osvoji vse okoli sebe in kaj bo kasneje? Zato je najbolje, da vse naredite res iz srca ali pa počakate, da ta trenutek mine.

Astrološka karta.

Danes je ponedeljek, lunin dan in je v znamenju ovna. Podpira ga Jupiter iz znamenja dvojčkov, da čustveno lažje prenaša vse turbulence, ki se dogajajo danes. Vsaka podpora, vsaka izrečena beseda ali nasvet, ko nekomu nekaj pomeni za izhod iz te situacije, še posebej od tistega, ki ga imamo za učitelja življenja.