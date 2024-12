Matični mleček: skrbi za splošno dobro počutje

Redki so srečneži, ki jim v tem obdobju ne teče iz nosu, če pa so zdravi kot dren, so zanesljivo pravočasno poskrbeli za preventivo. Med zanesljivimi varuhi zdravja je tudi matični mleček, čebelji pridelek, ki je sicer prva hrana za mlade čebele in edina hrana za čebelje matice. Le kako ne bi bil torej koristen tudi za človeka!

Bela do belo rumena gosta tekočina s kiselkasto-pekočim okusom vsebuje paleto vitaminov, mineralov, aminokislin in maščobnih kislin. Zaradi kakovostne sestave jo s pridom uporabljajo v farmaciji, prehranski industriji in kozmetiki. Matičnemu mlečku se pripisuje ugodno delovanje na zdravje, pomembno vlogo ima tudi v kozmetičnih izdelkih, saj pospešuje obnovo povrhnjice, izboljšuje elastičnost kože in jo vlaži.

Pomaga pred menopavzo in po njej. FOTO: Highwaystarz-photography/Getty Images

Omogoča daljše umsko delo brez utrujenosti.

Na tešče

Prim. Peter Kapš, dr. med., upokojeni zdravnik, spec. internist in pulmolog, nadvse toplo priporoča matični mleček, saj da skrbi za splošno dobro počutje, omogoča daljše umsko delo brez utrujenosti, povečuje tek, normalizira razvoj rasti pri otrocih, pri ženskah blaži težave pred menopavzo in po njej, krepi odpornost organizma proti boleznim, spodbuja razvoj in rast las, deluje kot pomemben krvotvorni spodbujevalec, dobro učinkuje pri zdravljenju revmatizma in pri pomanjkanju vitaminov, blaži kronične oblike utrujenosti in vrača moč, učinkovito blaži živčno razrvanost, pri izčrpanih izboljša delovanje žlez, blaži težave, povezane s srcem, jetri ali želodcem, in uničuje ali celo preprečuje razrast nekaterih bakterij, virusov in glivičnih okužb. Ugodno deluje tudi pri anemiji in aterosklerozi.

Hranimo ga v hladilniku, zajemamo pa s plastično ali leseno žličko. FOTO: Jpc-prod/Getty Images

Matični mleček je treba hraniti v hladilniku, zajemamo pa ga s plastično ali leseno žličko. Uživamo ga zjutraj na tešče in opoldne pred jedjo. Kuro lahko izvajamo šest tednov, nekajkrat na leto. Uživamo lahko svežega ali liofiliziranega, v kombinaciji z medom in drugimi čebeljimi pridelki ali v kombinaciji z drugimi živili, poudarja Ana Janžekovič, svetovalka za zagotavljanje varne hrane ČZS.