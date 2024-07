Zakaj Tito in Jovanka nista imela otrok? Spregovorila sestra, ki je živela z njima

Nada Budisavljević, sestra Jovanke Broz, je delila svojo ganljivo zgodbo o tem, kako ji je sestra povedala, da se bo poročila z Josipom Brozom Titom in zakaj par ni imel otrok.

Nada je s sestrama Jovanko in Zoro po zgodnji smrti staršev odraščala v težkih razmerah. Večino otroštva so preživele v internatih in sirotišnicah. Nada je diplomirala iz angleškega in italijanskega jezika ter svetovne književnosti in delala kot knjižničarka pri Titu.

Josip in Jovanka Broz v hotelu Slon bereta Delo, 1969. FOTO: Edi Šelhaus

Leta kasneje je dolgo živela s Titom in Jovanko na Užički 15, a o njunem zasebnem življenju ni nikoli spregovorila zaradi klavzul, ki so ji prepovedovale razkrivanje podrobnosti o njunem življenju. V svoji knjigi »Moja sestra Jovanka Broz« je razkrila, da ji je Jovanka leta 1952 povedala, da se bo poročila s Titom. To je obe sestri močno presenetilo.

Prvo srečanje s Titom

Po razglasitvi zaroke je Tito v goste povabil Nado in Zoro. Prva se spominja, da je z njima ravnal kot z odraslima, pomagal jima je premagati tremo ob srečanju. Razkazal jima je svoje prostore, ki so zanju kasneje postali kot dom.

Tito in Jovanka FOTO: Wikipedia

Nada je razkrila, da Jovanka nikoli ni govorila o svoji ljubezni s Titom in o poroki, ki je bila zelo intimna. Posvetila se je Titu kot nuna svoji veri in blažila vsak udarec, ki mu je bil namenjen. Meni, da je bila odločitev, da ne bo imela otrok, prostovoljna, da bi zaščitila Tita. Jovanka se je posvetila možu in njegove potrebe nesebično postavila pred svoje.