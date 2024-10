Neisha s fantom posnela pesem

Neža Buh, ki jo bolje poznamo pod imenom Neisha, je vokalistka, skladateljica in klaviaturistka, ki se je usmerila v pop-rockovski slog; je odprta ženska hitrih misli, zato sem se veselila ponovnega srečanja z njo, a sva se za termin dogovarjali kar dva tedna. »Dneve imam zapolnjene z učnimi urami, aktivnostmi, nastopi, koncerti, pa tudi treningi in z vsem, kar pride v paketu, da lahko ostajam tako aktivna. Saj veš, potem je pa treba še k frizerju, manikerju, pedikerju, pa še bi lahko naštevali, tudi pocrkljati se je treba in izgledati urejeno in se počutiti fit. Tudi to vzame čas,« pojasni z nasmeškom. Zanjo ni lepšega kot deliti svoj talent, znanje in izkušnje, dvigovati skupno vibracijo, muzicirati z ljudmi, ki jo imajo radi, igrati po koncertih s svojo zasedbo. »Moj bend je moja druga familja, saj se moramo vendar dobro razumeti, da lahko skupaj muziciramo. Kot rada pravim, živim za glasbo in od glasbe, ne bom rekla, da ni naporno, ampak z razlogom vztrajam.«

Šofira, kot se ji zahoče

Kmalu bo vse v znamenju božičnega vzdušja, zato 42-letnico povprašam, ali se ga veseli. »Zame je december precej stresen mesec, šundrast in kičast je na polno. Sicer je fajn, ker se ob božiču združi naša celotna ogromna družina pod eno streho pa ker imam po navadi več nastopov in sem veliko na odru, kar imam najraje. Drugače me pa, če apeliram na splošno počutje, ko sem v civilu, prej grabi depresija kot vzhičenost ob praznikih. Ne vem, zakaj, ne vem, od kod, najbrž od vsega tega bliskanja, vreščanja in nazdravljanja. Vesela sem, ko prazniki minejo, da lahko potem v januarju mirno praznujem svoj rojstni dan,« reče v smehu. »Božič mi je sicer bolj pri srcu kot novo leto. Ker za silvestrovo je tako – če nisem na odru, ga najraje prespim. Ni lepšega kot svež vstopiti v novo leto.«

Zagotovo bo leto 2025 njeno. »Čutim, da imam podporo in da sem na tej točki v življenju, ko lahko šofiram prav tako, kot se mi zahoče. Pa tudi v umetniškem izrazu sem se povsem sprostila in delam točno tako, kot si zamišljam.« Prihodnje leto jo čaka dvajseta obletnica izida prve plošče in ob tej priložnosti nam bo pripravila marsikaj. »Obetajo se turneja po Sloveniji, začenši s Kinom Šiška v oktobru, nov kup glasbe, pa tudi izida the best of plošče se ne bom branila ... zdaj si pa že zasluži, da izide, in to na vinilu.« Zanima me, kako je pravzaprav biti ves čas na vrhu slovenske glasbene scene. »Ah, kak vrh ... valunge so ves čas ... kot vreme ... enkrat dež, enkrat sonce, vmes zmerno do pretežno oblačno ... že to je uspeh, da ostajam prisotna in prisebna in da se kot profesionalka lahko 100-odstotno preživljam z glasbo. Že to je v Sloveniji uspeh.«

Ne moreš biti srečen, če si blefer

Leta 2005 je Neisha postala najbolje prodajana slovenska izvajalka, kljub temu da je bila plošča izdana šele jeseni tistega leta. »Na glavo je bilo vse skupaj,« se nasmeji ob spominih na glasbene začetke. »Veliko se je dogajalo, mogoče preveč naenkrat. Če bi lahko tisto dogajanje razpotegnila čez par let, bi bilo čisto drugače in bi se dalo dihati ... Je pa bila ta zgodba o mojem preboju – uspehu – tako čudežna in hipna, da marsikdo pozabi, da sem se v glasbenih vodah kalila dolga leta in se tudi ves čas izobraževala. Začela sem pri štirih letih v glasbeni šoli Cerkno, nato v Škofji loki, potem je sledila glasbena gimnazija in nato akademija, ves čas sem sodelovala z raznimi izvajalci, bendi, orkestri kot komponistka, klaviaturistka, vokalistka in predvsem avtorica.«

V zelo kratkem času je osvojila Slovenijo. FOTO: Igor Modic

V zelo kratkem času je osvojila Slovenijo, in ko se pogovoriva o preteklosti, takole pove o težkih začetkih: »Ko sem konkretno obula rock'n'roll škornje, je bila doma kar vojna, potem pa tiha maša ... V glavnem, šla sem na nož, povsem brez podpore in kakršnih koli zvez sem zagazila na to svojo pot in si ostala zvesta. Če bi ostala v klasični glasbi, bi bilo vse drugače. Tudi ta glasba me je vedno navdihovala, ampak jaz sem ustvarjalka, ne morem ostati samo poustvarjalka.« In kdaj ji je bilo najtežje? »Predvsem po vrhunsko uspešni prvi plošči. Druga plošča, prizemljitev, potem pa še recesija. Ekonomska kriza je glasno odzvanjala v šovbiznisu. Pa še kup težav v mojem zasebnem življenju, ki se je prepletalo s poslovnim. No, tega se nikoli več nisem in ne bom šla.«

Njen adut je, da je sama avtorica vsega in da svojo glasbo oddela sama s skupino, brez matric, play backov in podobnega, zato me zanima, kako gleda na novodobne glasbenike, ki ne znajo niti peti. »Nič jim nisem fovš. Pa saj v življenju je važna sreča. Ne moreš biti ravno srečen, če si blefer. Lahko si slaven in bogat, samo si še vedno blefer.«

V življenju je važna sreča. Ne moreš biti ravno srečen, če si blefer. Lahko si slaven in bogat, samo si še vedno blefer.

Naj bo partnerstvo izbira

Pred kratkim nam je postregla z novim energičnim singlom Visoko, ki je pospremljen z divjim videospotom; je v njem morda razkrila svojo pravo plat? »Ah, kje, privlekla sem jo iz davnih časov. Jaz sem vendar prišla izza klaviatur v ledru in s časom sem postajala čedalje bolj glasna. No, zdaj, ko sem v najboljših letih, si samozavestno dovolim pokazati kanček te samosvoje drznosti. Zakaj pa ne? Meni prav paše.« Visoko je na albumu Dvigam jadra, ki ima rockersko držo in udarno energijo. »Oda dopaminu in adrenalinu je to, oda visokim obratom in letenju nad oblaki, povzdignjenim občutkom, ki jih doživljamo na odru, ko se zlijemo vsi v eno, tako glasbeniki kot publika.«

Spregovoriva o malo drugačni ljubezni in po kratkem premisleku pove: »Ljubezen ni nekaj, kar se da kupiti ali poiskati nekje ali pri nekom. To moraš biti ti sam. To je vibracija, frekvenca. Šele potem jo lahko deliš, se greš odnose in z njo oplajaš svoja dela. Sebe imeti rad in se postaviti na prvo mesto, to je res umetnost. Vsi bi jo morali bolj prakticirati.«

Sebe imeti rad in se postaviti na prvo mesto, to je res umetnost. Vsi bi jo morali bolj prakticirati.

Neisha in Danica Lovenjak FOTO: Igor Modic

Zdaj je že pet let srečna v objemu Jerneja, zato z veseljem prisluhnem njenemu ljubezenskemu receptu. »Po pameti. Naj bo partnerstvo izbira. Ne pa neka zaletava feromonsko nabita zgodba dveh zaljubljenih oseb, kjer se iskre krešejo, saj vsi vemo, da so to teki na kratke proge. Prava ljubezen prinese mir in varen pristan, in če partner ni tvoj najboljši prijatelj, potem je ta zveza tu najbrž iz katerih drugih razlogov. Jaz mislim, da pripada res vsakemu svoje. Toliko različnih načinov funkcioniranja je znotraj partnerstev, da sploh ne morem pametovati ... Vem pa, da brez resnicoljubja, odkritosti, iskrenosti, istih želja in ciljev partnerstvo ne more biti uspešno niti osrečujoče.« Jernej je poklicni vojak, to je verjetno po eni strani prednost, saj se ne ukvarja z glasbo in lahko v njunem skupnem času odmisli vse. »No, da vas razsvetlim ... Jernej je zelo talentiran pevec, celo duet sva skupaj posnela, decembra izide. Naslov pesmi je Na koncu leta in upam, da bo prijetno pobožala vaša ušesa.« Srečna glasbenica, ki se že pripravlja na svoje leto, ob koncu poda še nasvet za vse nas: »Želela bi si, da bi si vsak upal prisluhniti klicu duše in verjel, da je vse mogoče, vztrajal in plul s široko razprtimi jadri.«