Jezikovni nasveti: športni pozdrav

Obljuba dela dolg, poglejmo, kaj opazimo pri pregibanju in zapisovanju članov klubov, društev, ekip.

Po SP jih pišemo z malo začetnico, ko so izpeljani iz imena kluba. Pri tem je pogosto obrazilo -aš: muraš, bravaš. Zanimivo, da se je košarkaš po jezikoslovnem posegu spremenil v košarkarja, nogometaš in rokometaš pa sta se ustalila. Olimpijaš, olimpijec, olimpijčan ne obstajajo, vsaj ne v tem pomenu. Komentatorji jih imenujejo opisno, tj. igralci Olimpije, čeprav je dolga besedna zveza.

Slišimo tudi o triglavanih in triglavankah. To so pripadniki plavalnega, košarkarskega, nogometnega, hokejskega, atletskega in še katerega kluba z imenom Triglav. Lahko bi bili tudi triglavaši, pa se je bolj uveljavila prva različica. Triglavovci so se uveljavili kot zaposleni na zavarovalnici, triglavko pa so nosili partizani, rdečo zvezdo je imela.

Odbojkarice in odbojkarji Calcita Volley so večkrat opisno imenovani, slišimo pa tudi calcitovke in calcitovce. Hokejisti kluba Sij Acroni Jesenice so vedno Jeseničani, po analogiji s prebivalci, čeprav še zdaleč niso vsi igralci iz tega železarskega mesta. Ali pa so železarji. Prav tako so igralci Košarkarskega kluba Kansai Helios Domžale Domžalčani (ne Domžalci; zaradi barve dresov si rečejo rumena družina) in NK Maribor Mariborčani. In Celjani (tudi grofje), Koprčani (kanarčki zaradi dresov) … Zanimivo, da odbojkarice Nove KBM Branik niso Braničanke, kot piše za prebivalke v krajevnem leksikonu, ampak so branikovke, fantje so branikovci, in to z malo zaradi obrazila -ov/-ev.

So slovanovci ali Slovani pripadniki kluba Slovan? V Jezikovni svetovalnici beremo, da je pripadnik napisan z veliko, kadar se ime kluba prekriva s poimenovanjem pripadnika. Torej bi bil Slovan. Kot tudi Sokol, Modrijan Švab, Čuk Potrebuješ, Beatle McCartney. V medijih pa najdemo Slovanovce in slovanovce. Če bi sledili navodilu svetovalnice, je pravilno Slovani ali slovanovci.

Viole so navijaška skupina iz Maribora in njeni člani. V arhivu smo izbrali naslov Vijolice in zmaji na zahtevni gostovanji. Konotativni pomen vijolic je pomanjšanje, odvzem moči, zato je lahko ta raba izzivalna, zbadljiva. V mariborskih spletnih medijih pa se to sliši ljubkovalno. Brcajočim pravijo tudi vijoličasti, vijolični so redko, imajo pa Vijol'čno bajto z navijaškimi rekviziti. Vijolice so vedno napisane z malo, enako se imenujejo še košarkarice in pa članice ročnodelskega krožka iz Maribora.

Njihovi rivali so člani navijaške skupine Green Dragons (Zeleni zmaji), navijači Olimpije oziroma zmajev. Ali pa so Green Dragonsi? Končnica -s v angleščini nam pove, da so že v množini, toda kljub temu v rabi dodamo še slovensko množino, Dragonsi. Ta dvojni morfem (Green Dragonsi so na južni tribuni.) se je že dobro usidral v rabo. Nič drugače ni pri izražanju svojine (član Green Dragonsov). Kadar govorimo o enem samem, pa ne moremo reči, da je Green Dragons. Ta je Green Dragon.

Tako kaže raba. Potem se kanonizira. Zato pazimo, kako govorimo in pišemo.

Naslednjič pa o tujih klubih.

Sporočite nam svojo najljubšo ekipo in uporabili jo bomo za primer.

lektura@slovenskenovice.si

Moni Malovrh, univ. dipl. slov.