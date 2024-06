Nekdanji politik pijan zbil invalida in pobegnil (FOTO)

»Seveda mi je žal. Draga šola je bila tole. Nikoli si nisem mislil, da se bo tako končalo. Se pa kaj takšnega res lahko zgodi hitro,« je pred sodno dvorano dejal 34-letni Borut Knez iz Čužnje vasi pri Trebelnem. Pred slabima dvema letoma je, ker je za volan sedel pijan, močno zaznamoval svoje življenje in življenje takrat 66-letnega Jožeta Jerina z Žalostne Gore.

Knez je 12. novembra 2022 nekaj pred četrto uro popoldne, bila je ravno Martinova sobota, z volkswagnom touran vozil po lokalni cesti Mokronog–Trebelno in pri hiši s hišno številko Gubčeva 15 zbil invalida, ki je v odsevnem jopiču hodil ob robu ceste s pomočjo bergel. Trk je bil silovit. Jerina je odbilo na vetrobransko steklo in nato na travnato brežino ob cesti, kjer je obležal z zlomom obeh goleni in rano ter udarnino glave, pri tem pa je izgubil zavest.

Draga šola je bila tole. Nikoli si nisem mislil, da se bo tako končalo.

Voznik je, ne da bi ustavil in pomagal poškodovanemu ali vsaj poklical reševalce, odpeljal s kraja nesreče. Na srečo je trk videl eden od domačinov, zato je nezavestni Jerin pomoč dobil takoj, nemudoma pa je stekla tudi policijska akcija za pobeglim voznikom. Uro in pol po nesreči so v Čužnji vasi v okolici Trebnjega našli parkiran avto, ki je zbil pešca. Vozilo je imelo poškodovano vetrobransko steklo in pokrov motorja.

Zlom obeh nog

Borut Knez (na desni) z odvetnikom Matejem Šporarjem

Ni bil več izvoljen

Izsledili so tudi pobeglega voznika Boruta Kneza in mu odredili preizkus alkoholiziranosti, napihal je kar 1,72 promila, po oceni izvedenke z Inštituta za sodno medicino pa je imel v času povzročitve prometne nesreče v krvi najmanj 1,95 grama alkohola na kilogram krvi. Invalida Jožeta Jerina so zaradi hudih poškodb odpeljali v bolnišnico, kjer so mu operirali obe nogi, zdaj je v domu za ostarele na invalidskem vozičku. Jože je že od mladosti invalid. Sprva je lahko hodil sam, po eni od operacij kit na nogah pa je postal pri hoji odvisen od bergel. Ampak imel je strašno voljo, zato je vsak dan veliko hodil, nekaj kilometrov zjutraj, potem tudi popoldne. Zavedal se je, da je zanj še kako pomembna dobra kondicija, čeprav je šlo pri hoji počasi: najprej je prestavil bergle, nato za sabo potegnil noge. V nesreči je doživel zlom obeh nog. Samega trka se Jerin ne spomni veliko, le to ve, da je hodil čisto ob robu ceste, saj tam ni pločnika, imel pa je tudi odsevni jopič, da bi bil čim bolj viden.

Nesreča je v občini Mokronog - Trebelno močno odmevala, saj jo je povzročil takratni občinski svetnik.

Nesreča je bila toliko bolj odmevna, ker je bil Knez v času prometne nesreče občinski svetnik v občinskem svetu občine Mokronog - Trebelno. Voljo občanov je zastopal polovico mandata, ko je dobil zaupanje občanov na nadomestnih volitvah, saj je eden od svetnikov zaradi bolezni odstopil. Knez se je za stolček občinskega svetnika potegoval tudi na naslednjih volitvah, a ni bil izvoljen.

Zdaj je stopil pred roko pravice, že pred predobravnavnim narokom pa je skupaj z odvetnikom Matejem Šporarjem in tožilko Barbaro Prevolšek podpisal sporazum o priznanju krivde in jo res dobro odnesel: obsojen je bil zgolj na pogojno kazen in plačilo 5000 evrov denarne kazni. Za nevarno vožnjo v cestnem prometu je bil obsojen na pogojno kazen leto in tri mesece zapora, za opustitev pomoči poškodovanemu pa na tri mesece zapora. Sodnik Peter Žnidaršič mu je tako izrekel enotno kazen eno leto in pet mesecev zapora v preizkusni dobi petih let, v petih dneh po pravnomočnosti sodbe pa bo moral plačati denarno kazen.