Eden najbogatejših ljudi na svetu opažen v Ljubljani. Kaj počne pri nas? Tako je odgovoril (FOTO)

Izvršilni direktor Appla, eden najpomembnejših gospodarstvenikov in eden najbogatejših ljudi na svetu Tim Cook je v Sloveniji. Na sproščenem popoldanskem sprehodu ga je ujela bralka Majda, ki ni mogla skriti navdušenja in je takoj pristopila do njega ter ga prosila za skupno fotografijo. Na vprašanje, kaj počne tukaj, pa ji je odgovoril, da uživa v lepotah naše prestolnice.

Majda nam je namreč poslala spodnji zapis s fotografijami.

»Tim Cook je v Ljubljani. Brezskrbno se je sprehajal po Petkovškovem nabrežju. Na vprašanje, kaj počne v naši prestolnici, je odgovoril: 'Just enjoying it.' In smo skočili pokonci, ga v prosili za selfie in je seveda privolil. Noro.«

FOTO: Bralka Majda