FOTO: Sirske oblasti razkrile posledice bombardiranja

Sirske oblasti so objavile fotografije, ki prikazujejo uničenje. FOTO: AP

Ob strani zaveznicam

Nebo nad Damaskom FOTO: AP

Krivci morajo odgovarjati

BRUSELJ, BERLIN – Sirske oblasti so v medijih objavile fotografije posledic nočnega bombardiranja. Napad so izvedle ZDA, Francija in Velika Britanija, njihovo akcijo pa so danes podprle tudi njihove zaveznice. Britanska vojaška letala, ki so sodelovala v akciji, so streljala na sirsko vojaško bazo, v kateri naj bi hranili sestavine za kemično orožje. Britanska premierka je dejala, da gre za omejen in usmerjen napad. Britanci so sicer napad označili za »zelo uspešno misijo«.Oglasil se je tudi predsednik Evropskega sveta, ki je sporočil, da bo »EU stala ob zaveznicah na strani pravice«. Podporo je napadom kot potrebnim in ustreznim izrazila tudi nemška kanclerka. »Napadi ZDA, Francije in Velike Britanije jasno izražajo, da sirski režim skupaj z Rusijo in Iranom ne more nadaljevati te človeške tragedije, vsaj ne brez posledic,« je prek twitterja sporočil Tusk. Države so Sirijo napadle v odgovor na domnevni napad s kemičnim orožjem na sirsko Dumo minuli konec tedna, za katerega krivijo sirski režim. Predsednik Evropske komisijeje v izjavi sporočil, da takrat Damask ni prvič uporabil kemičnega orožja proti civilistom, »mora pa to biti zadnjič«. Zavzel se je za politično rešitev krize v Siriji prek mirovnega procesa ZN.Da je rešitev konflikta mogoča le po politični poti, je sporočila tudi visoka zunanjepolitičnega predstavnica EU, ki je posvarila pred stopnjevanjem krize. Tako Juncker kot Mogherinijeva pa sta poudarila, da morajo krivci za napad s kemičnim orožjem odgovarjati. Podporo je napadom, ki jih je v odgovor na domnevni kemični napad na Dumo v Vzhodni Guti izvedla trojica držav, kot »potrebnim in ustreznim« izrazila tudi Merklova. Napadi so po njenih besedah izkazali »mednarodno obsodbo uporabe kemičnega orožja in posvarili sirsko vlado pred nadaljnjimi kršitvami«. Države, ki so izvedle napade, so »prevzele odgovornost kot del svoje vloge stalnih članic Varnostnega sveta ZN«, je še dodala po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.