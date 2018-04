Rusi po ameriškem napadu: Dejanja bodo imela posledice

Nad skladišče kemičnega orožja

AP Amerika, Francija in Velika Britanija so napadle tarče v Siriji. FOTO: AP

Izstreljenih 30 raket

Opozarjajo na posledice

Napadi za zdaj končani?



Ameriški obrambni minister James Mattis je kmalu po napovedi predsednika Trumpa , da so skupaj z Veliko Britanijo in Francijo sprožili napade na Sirijo zaradi uporabe kemičnega orožja, dejal, da več od uvodnih napadov danes zjutraj po srednjeevropskem času za zdaj ne načrtujejo. Mattis , ki je še v četrtek dejal, da čaka na dokaze, da je režim sirskega predsednika Bašarja Asada pred tednom dni v Dumi uporabil kemično orožje, je na novinarski konferenci v Pentagonu dejal, da ne dvomi o Asadovi odgovornosti. Dejal je, da so mu poslali jasno sporočilo, vendar dodatnih napadov za zdaj ne načrtujejo. Zagotovil je, da je povsem prepričan, da je v Dumi šlo za napad s kemičnim orožjem. Tokratne napade je opisal kot močnejše od tistih lani, ko so ZDA prav tako v odgovor na napad s kemičnim orožjem uničile letališče, s katerega je bil izveden napad. Mattis je dejal, da Asad lani očitno ni razumel sporočila in so napadli znova. »Ti napadi so bili usmerjeni proti režimu in smo se zelo potrudili, da se izognemo žrtvam med civilisti in tujci,« je dejal Mattis , pri čemer je mislil na ruske vojake v Siriji.



Zadeli tri tarče



Rusov o napadih niso predhodno obvestili, je pa iz normalne komunikacije med ameriško in rusko vojsko bilo razbrati, da bo na nekem območju potekala zračna operacija. Napadli so tarče, kjer naj bi Asadov režim proizvajal kemično orožje. Načelnik štaba združenih poveljstev oboroženih sil ZDA general Joseph Dunford je dejal, da so tarče izbirali, da se izognejo ruskim žrtvam.

Zadeli so tri tarče. To je raziskovalni center blizu Damaska, skladišče in poveljniški položaj prav tako blizu Damaska in skladišče kemičnega orožja blizu Homsa . Mattis je dejal, da je čas, da se civilizirane države združijo za konec vojne v Siriji s podporo ženevskemu procesu ZN.



Pentagon bo v soboto zjutraj na novinarski konferenci opisal tarče in potek operacij, v katerih uvodoma niso imeli poročil o žrtvah med zavezniškimi napadalci kljub protizračni obrambi Asadovega režima. Udeležbo v napadih sta potrdila tudi francoski predsednik Emmanuel Macron in britanska premierka Theresa May . Macron je dejal, da je Asadov režim prestopil rdečo črto in niti najmanj ne dvomi, da je napad s kemičnim orožjem pred tednom dni v Dumi izvedla sirska vlada. Mayeva je dejala: »Ne gre za posredovanje v državljanski vojni niti za spremembo režima, ampak za omejen in merjen udarec, ki ne bo povečal napetosti v regiji in povzročil civilnih žrtev.« Britansko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je bil njihov napad uspešen.

DAMASK, MOSKVA – Američani in njihovi zavezniki so izvedli napad na Sirijo. Sirski mediji so napade označili za »očitno kršitev mednarodnega prava«. Ruski veleposlanik v Washingtonupa je opozoril, da bodo zaradi tega nastale posledice, za katere bodo odgovorni Washington, London in Pariz. Napade je opredelil kot grožnjo Rusiji in celo kot žalitev ruskega predsednikaTarča so bile tri vojaške točke blizu Damaska in Homsa, a kot trdi sirska vlada, so v pričakovanju morebitnih napadov vsa svoja vojaška oporišča evakuirali, številne rakete pa prestregli. Ruske sile naj v napadu ne bi bile prizadete. Tarča letalskih in raketnih napadov trojice držav so bili raziskovalni center blizu Damaska, skladišče in poveljniški položaj prav tako blizu Damaska in skladišče kemičnega orožja blizu Homsa. Raziskovalni center blizu prestolnice naj bi po navedbah zahodnih obveščevalnih virov Sirija uporabljala za izdelavo kemičnega orožja, kar je sirska vlada že večkrat zanikala, poroča BBC.Sirska državna agencija Sana je potrdila, da je bil center, ki leži severovzhodno od Damaska, zadet in je utrpel gmotno škodo, medtem ko naj bi bila poslopje za urjenje vojakov in laboratorij v bližini prestolnice uničena. Rakete, ki so bile namenjene skladišču blizu Homsa, so prestregli. Pri tem naj bi bili sicer ranjeni trije civilisti. Vsega skupaj je bilo po trditvah neimenovanega vira v napadu izstreljenih 30 raket, od katerih jih je menda sirska vojska tretjino prestregla. Kot je za agencijo Reuters še dejal predstavnik sirske vojske, so jih na napade opozorili Rusi, zaradi česar so že pred nekaj dnevi evakuirali vsa vojaška oporišča.Sirski državni mediji so napade označili za očitno kršitev mednarodnega prava. »Ko je teroristom spodletelo, so se vmešale ZDA, Francija in Velika Britanija in zagrešile agresijo nad Sirijo,« je za Sano dejal neimenovani vojaški vir.Rusko obrambno ministrstvo je potrdilo, da napadi niso imeli za tarče ruskih pomorskih in letalskih oporišč v Siriji. »Niti ena od raket, ki so jih izstrelile ZDA in zaveznici, ni vstopila v območje nadzora ruskih letalskih sil,« je ministrstvo sporočilo v izjavi za agencijo Ria Novosti.Antonov je še dejal, da je Rusija opozorila, da takšna dejanja ne bodo minila brez posledic. Dodal je tudi, da imajo ZDA največje zaloge kemičnega orožja na svetu in nimajo nobene moralne pravice obtoževati drugih držav. Trump je v svoji napovedi napada na Sirijo posebej omenil, da Putin ni držal besede o tem, da bo Rusija zagotovila, da v Siriji ne bo več kemičnega orožja.