Napad na Sirijo: Brglez ga obžaluje, Pahor razume, Cerar podpira

Napad brez avtorizacije Varnostnega sveta ZN

LJUBLJANA – Napad ZDA, Velike Britanije in Francije na Sirijo je sprožil številne odzive po svetu in tudi v Sloveniji. Predsednik državeje povedal, da napad razume kot enkraten povračilen napad, ki naj bi odvrnil sirski režim od nadaljnje uporabe kemičnega orožja. Ob tem pričakuje, da se bo mednarodna skupnost osredotočila na diplomatsko reševanje vprašanj po mirni poti. Pahor je dejal, da uporaba kemičnega orožja proti civilnemu prebivalstvu zahteva ukrepanje, in to označil za največji zločin proti človeštvu.Oglasil se je tudi predsednik vlade v odstopu, ki obsoja uporabo kemičnega orožja in drugih prepovedanih bojnih sredstev. »Da je bila uporaba tega orožja v Siriji uperjena predvsem proti civilnemu prebivalstvu, je nesprejemljivo in zavržno.« Ob tem je še dodal, da podpira aktivnosti, ki so usmerjene proti vojaškim ciljem. »Vojaško operacijo treh zavezniških držav razumem kot poskus uničenja preostalih zmogljivosti sirskih oboroženih sil, ki so namenjene morebitni proizvodnji in uporabi kemičnega orožja. Zato izražam podporo aktivnostim, ki so usmerjene proti vojaškim ciljem in katerih namen je zagotoviti, da sirske oblasti ne bodo več razpolagale z možnostjo uporabe kemičnega orožja.« Ob tem je še pozval k iskanju mirne in politične rešitve.Oglasil pa se je tudi predsednik državnega zbora, ki je na facebooku med drugim zapisal: »iskreno obžalujem, da so Francija, Velika Britanija in Združene države Amerike ponoči, brez avtorizacije Varnostnega sveta, napadle Sirijo. Še posebej skrbi dejstvo, da so vse te tri države stalne članice Varnostnega sveta. Njim pa smo z Ustanovno listino Združenih narodov zaupali posebno nalogo varovanja mednarodnega miru in varnosti v svetu.«