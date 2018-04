Začetek vojne? Trump ukazal napad na tarče v Siriji

Donald Trump je ukazal napad v Siriji. FOTO: Reuters

Operacija poteka

Pravi, da Rusija ni držala besede

WASHINGTON – Ameriški predsednikje v nagovoru javnosti povedal, da je vojski ukazal natančne napade na zmogljivosti kemičnega orožja režima sirskega predsednika, ki potekajo v sodelovanju s silami Francije in Velike Britanije. Trump je med drugim posvaril Rusijo in Iran pred sodelovanjem z Asadovim režimom. Trumpova odločitev je bila pričakovana, potem ko so ZDA in zaveznice Asadov režim obtožile, da je pretekli teden v mestu Duma spet uporabil kemično orožje, ki naj bi pobilo okrog 40 ljudi. Asadova zaveznica Rusija je skušala napade odvrniti z izredno sejo varnostnega sveta ZN v petek, ki pa se je končala brez soglasja o poti naprej.»Pred kratkim sem oboroženim silam ZDA ukazal natančne napade na tarče, povezane z zmogljivostmi za kemično orožje sirskega diktatorja Bašarja Asada. Skupna operacija z oboroženimi silami Francije in Združenega kraljestva je v teku. Zahvaljujem se obema. Pokol je bistvena eskalacija vzorca uporabe kemičnega orožja tega zelo groznega režima,« je dejal Trump.Zadnji »zlobni in odvratni« napad s kemičnim orožjem v Dumi je Trump označil za dejanje pošasti. Dejal je, da je namen tokratnih napadov odvrniti proizvodnjo, širitev in uporabo kemičnega orožja v Siriji, kar je v interesu ZDA. Ameriški predsednik je napovedal, da bodo napadi, ki so namenjeni odvračanju režima od uporabe kemičnega orožja, »trajni«, dokler režim ne ustavi uporabe kemičnega orožja. Obenem pa je zagotovil, da si ZDA ne želijo neskončne prisotnosti v Siriji in se bodo od tam umaknile, ko bo Islamska država popolnoma poražena. Bližnji vzhod je označil za moteno regijo, ki jo želijo ZDA izboljšati, vendar ne bodo mogle zagotoviti trajnega miru in usoda regije je v rokah njenih prebivalcev.Trump je Rusijo in Iran opozoril pred sodelovanjem z Asadovim režimom in vprašal, kakšna država si želi biti povezana z množičnim morilcem nedolžnih moških, žensk in otrok. »Države sodimo po prijateljih in nobena država ne bo uspešna s promocijo malopridnih držav, surovih tiranov in morilskih diktatorjev,« je dejal Trump. Rusijo je obtožil, da ni držala besede, ki jo je dala leta 2013, da bo namreč zagotovila odstranitev kemičnega orožja iz Sirije. »Zadnji napad je neposredna posledica tega, da Rusija ni držala besede,« je dejal Trump in dodal, da se mora Rusija odločiti, ali bo nadaljevala po tej temni poti ali pa se bo pridružila civiliziranim državam.ZDA so v petek v bližino Sirije premaknile dodatne pomorske zmogljivosti za napade z raketami tomahawk, ruska vojska pa je zavzela prizorišče domnevnega napada s kemičnim orožjem v Dumi. Ruski veleposlanik pri ZN je v četrtek opozoril, da ne izključuje možnosti spopada med ZDA in Rusijo zaradi Sirije. Kmalu po Trumpovih besedah so začele tiskovne agencije poročati o velikih eksplozijah v Damasku. O napadih je danes zgodaj zjutraj poročala tudi sirska državna televizija.Trump je že lani ukazal napad na Sirijo zaradi uporabe kemičnega orožja. Takrat so Američani z raketami uničili letališče, s katerega je režim sprožil kemični napad. Trump je dejal, da so takrat uničili 20 odstotkov zračnih sil Asadovega režima.