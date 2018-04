Zveza Nato podprla ameriški napad

ZDA, Francija in Velika Britanija so napadle tarče v Siriji. FOTO: AP

Odzvala si sta se Kanada in Japonska

OTTAWA, ANKARA, BRUSELJ – Generalni sekretar zveze Natoje izrazil podporo napadom na Sirijo, ki so jih v odgovor na domnevni kemični napad danes izvedle ZDA, Francija in Velika Britanija. Podporo so izrazili tudi Kanada, Japonska in Turčija. »Podpiram dejanja ZDA, Velike Britanije in Francije. To bo zmanjšalo sposobnost režima, da še naprej napada prebivalce Sirije s kemičnim orožjem,« je Stoltenberg zapisal v izjavi. Kot je dodal, Nato uporabo kemičnega orožja dojema kot grožnjo mednarodnemu miru in varnosti ter meni, da je nujno ščititi konvencijo o kemičnem orožju. »To kliče po skupnem in učinkovitem odzivu mednarodne skupnosti.«Ameriški predsednikje danes naznanil skupne napade z Veliko Britanijo in Francijo na cilje v Siriji, in sicer v odgovor na domnevni (a nedokazani) napad s kemičnim orožjem na Dumo izpred tedna dni, za katerega krivi sirski režim. Turško zunanje ministrstvo je danes pozdravilo napade kot ustrezen odgovor na napad s kemičnim orožjem. »Pozdravljamo to operacijo, ki izraža vest vsega človeštva spričo napada na Dumo zaradi precejšnjega suma, da ga je izvedel režim,« je v izjavi zapisalo ministrstvo. Podporo napadom je izrazil tudi kanadski premier. Kot je zapisal, gre za zmanjšanje sposobnosti režima sirskega predsednika, da bi lahko še naprej izvajal napade s kemičnim orožjem nad lastnimi ljudmi. Da podpira odločitev ZDA, Velike Britanije in Francije, je sporočil tudi japonski premier, poroča francoska tiskovna agencija AFP.