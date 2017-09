FOTO: Se najdete med navijači, ki jih je ujel fotografski objektiv?

CARIGRAD – Slovenija diha s slovenskimi košarkarji, navijači v domovini in v Carigradu upajo na prvo zlato odličje slovenske članske košarke na velikih tekmovanjih.



V dvorani Sinana Erdema je kakšnih 5000 slovenskih navijačev, kljub neprijetnostim z vstopnicami , o čemer smo poročali. Srbom so denimo v Košarkarski zvezi Srbije vstopnice delili zastonj . Navijači so se ogrevali že pred tekmo. Nekaj jih je ujel fotografski objektiv.

Bron so si v popoldanski tekmi z zmago nad Rusijo zagotovili Španci .



