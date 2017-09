FOTO: Zadnjim prvakom Evrope letos le bron

CARIGRAD – Košarkarji Španije so na evropskem prvenstvu v Carigradu osvojili bronasto odličje. Španci so v dvorani Sinana Erdema s 93 : 85 v obračunu za 3. mesto premagali reprezentanco Rusije. Španci so bili sicer branilci naslova, a so jim Slovenci v polfinalu prekrižali pot.



Španci so Ruse v prvi četrtini popolnoma nadigrali pod obročema, ki so jo dobili z 21 : 13. Čeprav Špancem met od daleč ni šel, prvo trojko so zadeli na začetku druge četrtine v šestem poskusu, pa so Rusi prikazali občutno premalo, da bi Špance lahko resneje ogrozili, tako da so Španci odšli v garderobo z zalogo 17 točk.

Toda v zadnji četrtini so Španci popustili in Rusi so se po trojkah Kulagina in Zubkova povsem približali (78 : 76), a do spremembe vodstva ni prišlo. Španci so z nekaj znova zagospodarili pod obročema ter povsem zasluženo prišli do 13. kolajne na evropskih prvenstvih.

Najboljša posameznika pri zmagovalcih sta bila brata Gasol (Pau 26 in Marc 25 točk), pri Rusih pa je največ točk dosegel Aleksej Šved (18).