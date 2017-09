FOTO in VIDEO: Srbi imajo dovolj vstopnic za finale

CARIGRAD – Pred tekmo Slovenija – Srbija vlada tudi pred dvorano v Carigradu izvrstna atmosfera. Slovenski navijači so dobili vstopnice, kakršne pač so . Nekateri bentijo, ker jim Kompas ni dal tega, kar so plačali. Pritožbe ne pomagajo. Kako se to dela z navijači, je pokazala Košarkarska zveza Srbije.

Dobro uro pred tekmo je pred dvorano prišel Dejan Tomašević, generalni sekretar srbske zveze, in rekel: »Fantje, kdo potrebuje vstopnice?« Srbski navijači so zagrabili priložnost, Tomašević pa je razdelil več kot 200 vstopnic. Brezplačno. Kje in kako jih je dobil, ne ve nihče.



Pred dvorano smo posneli tudi video s slovenskimi in srbskimi navijači. Poglejte!

Iskrica



Tudi hrvaški novinarji so začudeni nad ogromnim navalom Slovencev na veliki košarkarski finale: »Ali je sploh kdo ostal doma v Sloveniji?!« se čudijo.

