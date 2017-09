Škandal v Carigradu z vstopnicami

CARIGRAD – Slovenski navijači so trumoma drli v mesto na dveh celinah in zato odšteli kar lep kupček evrov (aranžmaji z agencijo so stali okoli 500 evrov za en dan), se je zgodil pravi škandal, ki je navijače močno razjezil.



»Vse lepo in prav, ampak tole z vstopnicami ni ok,« nam je povedala skupina navijačev iz Sevnice ter Boštanja. Šesterica je priletela iz Slovenije danes nekaj pred 11. uro. Fantje so si kupili komplete aranžmajev pri Kompasu. Za tekmo za 3. mesto so segli v žep za 2. sektor, za finale za 1. sektor. Izplen? Porazen. Za tekmo za tretje mesto so dobili le 4 od kupljenih 6 vstopnic.



Pojasnili so jim, da drugih vstopnic ni. Zato se bodo zdaj znašli, kako dalje. Zmotilo pa jih je tudi to, da so vstopnice, za katere so sami plačali po 70 evrov Kompasu, stale tu v Carigradu po 51 evrov. »To je tako kot pivo, ki so ga točili v slovenskem lokalu na obali. Za Slovence so veljale ene cene, za domačine druge. To ni dobro, to je sramotno,« smo še slišali.



Podobno se oglašajo tudi na socialnih omrežjih nekateri drugi navijači, ki so prišli v Carigrad.

Te poteze slovenskim organizatorjem niso v čast ter ponos in mečejo grdo senco na izjemen športni dosežek in žalostni za predane navijače.



