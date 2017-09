FOTO: Noro, zgodovinsko, zlato!

Takole so se slovenski košarkarji ogrevali na parketu dvorane Sinana Erdema. Foto: KZS

CARIGRAD – Spisana je največja športna zgodba v samostojni Sloveniji, saj je košarkarska reprezentanca pod vodstvom Srba Igorja Kokoškova zabeležila deveto zmago na deveti tekmi na prvenstvu Evrope. Na tekmi vseh tekem v dvorani Sinana Erdema je ugnala Srbijo. Zlato odličje okoli vratu košarkarjev bo za vselej vpisano v zgodovino slovenskega športa in države. Kapetan Goran Dragić je zabil kar 35 točk, medtem ko je Luka Dončić tekmo s poškodovanim gležnjem predčasno končal finale.



Slovenija – Srbija 93 : 85 (20 : 22, 56 : 47, 71 : 67)



Slovenska reprezentanca je imela na tribunah številno podporo. Spodbujalo jih je kakšnih 7000 navijačev, kljub neprijetnostim z vstopnicami , o čemer smo poročali. Srbom so denimo v Košarkarski zvezi Srbije vstopnice delili zastonj .

Finale je v živo gledala tudi slovenska politična in gospodarska elita. Na čelu je bil predsednik vlade Miro Cerar , ki sta ga spremljala zunanji in gospodarski minister, Karl Erjavec in Zdravko Počivalšek, ob številni gospodarski odpravi je bil na tekmi tudi župan Ljubljane Zoran Janković s svojo delegacijo. Predsednik države Borut Pahor je navijal skupaj z drugimi Slovenci na Kongresnem trgu.

Bron so si v popoldanski tekmi z zmago nad Rusijo zagotovili Španci .



Sprejem v središču Ljubljane, tja zastonj z vlakom



Turizem Ljubljana pripravlja sprejem na Kongresnem trgu v ponedeljek ob 20. uri. Dogajanje se bo tam začelo ob 18. uri, košarkarji pa bodo prispeli dve uri pozneje.



Slovenske železnice (SŽ) vas na sprejem peljejo brezplačno! Navijači, ki boste v ponedeljek od 12. ure naprej prišli po vozovnico na katero koli prodajno mesto SŽ, s seboj pa boste imeli navijaški rekvizit ali dres v barvah slovenske košarkarske reprezentance, boste dobili brezplačne povratne vozovnice za v Ljubljano! Omenjena ponudba ne velja za vlake ICS.