Rusija v VS ZN zahteva obsodbo napada na Sirijo

NEW YORK – Na sedežu Združenih narodov (ZN) v New Yorku se je na zahtevo Rusije začelo izredno zasedanje varnostnega sveta o ameriško-britansko-francoskem napadu na tri tarče v Siriji , ki ga izvajalci napada opredeljujejo kot potrebnega in upravičenega, Rusija pa kot kršitev mednarodnega prava. Ruski veleposlanik pri ZNje obsodil agresijo treh stalnih članic varnostnega sveta na Sirijo, britanska veleposlanicapa pravi, da so bili napadi zaradi uporabe kemičnega orožja v Siriji pravilni in zakoniti. Rusija je sestavila predlog resolucije z obsodbo napadov, ki pa ne bo potrjena, ker so proti tri stalne članice varnostnega sveta s pravico do veta in gre zlasti za to, koliko podpore bo Rusija uspela zbrati od preostalih držav.Obrambni minister ZDAje kmalu po napadih na tri tarče, baje povezane s kemičnim orožjem, v Siriji dejal, da ne načrtujejo novih operacij ne glede na to, da je predsednik ZDAv napovedi napadov dejal, da bodo ti trajni. Zjutraj je tudi Trump tvitnil, da so dosegli cilj in v sloguna začetku iraške vojne leta 2003 nalogo razglasil za opravljeno.Nebenzija je med govorom v Varnostnem svetu ZN zahteval glasovanje o ruski resoluciji še danes. Tudi če bo do glasovanja prišlo, pa resolucija nima nobene možnosti za uspeh.