Grozljivka v Mariboru: »Dogajalo se je kot v filmu«

MARIBOR – Popoldansko streljanje v enem od prometnih mariborskih križišč je še zavito v tančice skrivnosti. Motiv strelca, ki je sodil enemu moškemu, drugega pa ranil, še ni znan, policija še vedno zbira vse potrebne podatke. Strelno orožje, iz katerega je moški izstrelil, kakor pravijo priče, 10 do 20 nabojev, so odnesli, strelca, ki je može v modrem mirno počakal , pa seveda pridržali. Ranjeni voznik avtomobila je v bolnišnici, uradno pa njegova identiteta in identiteta pokojnika še nista znani. Za dodatne podatke o tem bo torej treba počakati policijo.

Za zdaj pa vse kaže na to, da je osumljenec načrtno pristopil do avtomobila, v katerem so bili trije moški , udaril po steklu na sovoznikovi strani in začel streljati. Sopotnik je bil na takoj mrtev, poškodovani voznik se je zatekel v bližnji objekt, tretji moški pa jo je odnesel brez ran.

»Dogajalo se je kot v filmu. Eden je zapeljal pred drugega. Padli so prvi streli in zatem še kopica drugih pokov,« nam je o grozljivem prizoru sredi belega dne povedal eden od očividcev.

