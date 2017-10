FOTO: Strelec je mirno počakal policijo

MARIBOR – V streljanju v križišču Titove ceste in Ulice pariške komune je en človek umrl, eden pa je ranjen. Poročali smo že, da so policisti storilca že prijeli , Titova cesta pa je zaradi ogleda kraja še vedno zaprta, poročajo štajerski policisti.

Strelec je po nekaterih podatkih stopil iz vozila, pristopil k drugemu vozilu in izstrelil več kot 10 nabojev. Medtem ko je ena oseba v vozilu mrtva obležala, se je druga po naših neuradnih informacijah zatekla v bližnjo Telekomovo stavbo, k varnostniku. Tam so jo reševalci oskrbeli in prepeljali v bolnišnico.

Storilec se je, tako poroča naš novinar s terena, policiji predal sam oziroma jo na kraju zločina mirno počakal.

