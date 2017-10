FOTO: Sopotnika je ubil, voznika ranil, v avtu je bila še ena oseba

MARIBOR – Policija je razkrila nekaj več uradnih informacij o streljanju sredi enega od mariborskih križišč . Kot je povedal tiskovni predstavnik mariborske policijske uprave Miran Šadl, je moški svoje vozilo ustavil na pločniku malo pred križiščem, stopil iz vozila in tam streljal na drugi avtomobil. »Po doslej zbranih podatkih je ustavil svoje vozilo, pristopil do drugega vozila, ki je bilo razvrščeno v koloni za zavijanje levo, in začel streljati na ljudi v tem vozilu. Ob tem je osebo na sopotnikovem sedežu ubil, eno osebo ranil, še ena oseba je nepoškodovana.« Dodal je, da je strelec na avtomobil streljal s sovoznikove strani, potem pa tam počakal policiste in se jim predal .

Nevarnosti za ljudi ni več, o motivu pa je še prezgodaj govoriti, pravijo policisti. Je pa eden od nabojev zadel še drugo vozilo, vendar brez hujših posledic.

