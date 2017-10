Streljanje v Mariboru: ena oseba mrtva, druga ranjena

MARIBOR – V križišču Titove ceste in Ulice pariške komune v Mariboru je prišlo do streljanja. Ena oseba je umrla, druga pa je poškodovana, so sporočili iz PU Maribor. Storilca tega dejanja so policisti že prijeli. Titova cesta je trenutno zaprta za ves promet.

Naš novinar na terenu dodaja, da je do streljanja prišlo med vožnjo. Kot so mu zaupali očividci, naj bi starejši moški med vožnjo streljal v drug avto. Na prizorišču je veliko reševalnih vozil in policistov, tja pa je pred kratkim prišla tudi preiskovalna sodnica.

Do streljanja je prišlo v semaforiziranem križišču, ko je kolona vozil čakala, da bi zavila levo. Strelec je pripeljal v križišče, ustavil in začel streljati. Izstrelil je menda od 10 do 12 nabojev.



Več sledi ...