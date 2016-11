Izsiljevanje padlo na plodna tla: Pici in Pero k županu Jankoviću

Kot kaže, se bo ljubljanskima mladeničema, ki sta drugače pravi senzaciji spletnih omrežij, izpolnila velika želja. Pretekle dni se je namreč veliko prahu ponovno dvigovalo okoli Aleksandra Repića in Petra Martića, mladeničev, ki sta znana kot Pici in Pero, potem ko sta napovedala, da želita letos namesto župana Zorana Jankovića ali pa vsaj ob njegovi prisotnosti prižgati praznične lučke v Ljubljani . Takrat sta v isti sapi zagrozila, da bosta, če jima ne bo ustregel, naredila vse, da jih ugasneta. Sporočilo je bilo očitno tako odmevno, da sta s tem stopila na žulj tudi policistu PU Ljubljana .

Vita Kontić, ki je v županovem kabinetu pristojna za stike z javnostjo, je takrat potrdila, da so s tem zapisom seznanjeni, a Repić in Martić nanje nista naslovila nobene prošnje v zvezi s prižigom lučk ob boku Jankovića, in obenem dodala, da bi oviranje oziroma preprečevanje prižiga lahko izpolnjevalo znak kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, zato so po njenih besedah z zapisom seznanili tudi krajevno pristojno policijsko postajo. Takrat je tiskovna predstavnica PU Ljubljana Nataša Pučko zagotovila, da po preverjanju na podlagi razpoložljivih podatkov takšne prijave ni .

Kakor koli že, Repić je na facebooku slavnostno objavil: »Toooo! Zoki, kralj. Vidimo se 22. 11. v upanju, da najdemo skupno besedo!« Pici in Pero sta namreč dobila vabilo MOL, v katerem ju vabijo na sestanek k ljubljanskemu županu glede prižiga lučk.

O rezultatih pogovora bomo seveda poročali ...