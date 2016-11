FOTO: Policist Prevec na facebooku Repiću: V ponedeljek imam nočno ...

Mlada Ljubljančana, ki svoje podvige na robu zakona snemata in večkrat tudi predvajata v živo, Aleksandar Repić in Pero Martić, sta si spet nakopala pozornost slovenske oziroma ljubljanske javnosti.

'Fasala' županovo prijavo

Tokrat sta (očitno neposrečeno), saj so iz kabineta župana Zorana Jankovića sporočili, da so ju prijavili policiji, o čemer lahko več preberete na povezavi, napovedala pohod na ljubljansko mestno občino, natančneje na župana, saj si želita letos namesto njega ali pa vsaj ob njegovi prisotnosti prižgati praznične lučke v mestu. Šla sta tako daleč, da sta sklenila, da bosta, če jima Janković ne bo ustregel, naredila vse, da jih ugasneta, kar so na občini razumeli kot izsiljevanje.

In potem se je oglasil policist

Repić in Martić sta sicer zaradi prehajanja meje dopustnega stara znanca policije in sodišč, o čemer lahko več preberete na povezavi, in očitno ima njunih potegavščin in dodatnega nočnega dela dovolj policist, sodeč po podatkih na facebooku zaposlen na PP Ljubljana, Tine Prevec. Ko je Repić objavil naš članek o Jankovićevi prijavi zaradi izsiljevanja, se je pod njo namreč oglasil Prevec in zapisal: »A kolega, menda je ne pričakuješ, da vaju bodo vsi častili kot 14-letniki? Obstaja tudi svet odraslih. P. S.: V ponedeljek imam nočno.«

»Tine samo prek facebooka tako prikazuje, pa zgleda, kakor da je en hinavec. Drugače pa, če vas ustavi na cesti, ni napačen in marsikaj spregleda, raje opozori, kakor da piše takoj kazni,« je v ironičnem slogu dodal Repić.

Tako je potekala razprava med policistom, Repićem in njegovimi prijatelji na facebooku Repića. Vir: facebook