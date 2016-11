Pici in Pero izsiljujeta, so si Jankovićevi izmislili prijavo policiji?

Očitno bomo dobili še eno zgodbo, ki spada v kategorijo saj ni res, pa je. A začnimo lepo od začetka.

Pretekle dni se je veliko prahu ponovno dvigovalo okoli Aleksandra Repića in Petra Martića, mladeničev, ki sta znana kot Pici in Pero, potem ko sta napovedala, da želita letos namesto župana Zorana Jankovića ali pa vsaj ob njegovi prisotnosti prižgati praznične lučke v Ljubljani . Takrat sta v isti sapi zagrozila, da če jima ne bo ustregel, bosta naredila vse, da jih ugasneta. Sporočilo je bilo očitno tako odmevno, da sta s tem stopila na žulj tudi policistu PU Ljubljana .

Komu so potem poslali prijavo?

Ker je namera dišala po izsiljevanju, smo se z vprašanji v petek, 4. novembra, obrnili na Mestno občino Ljubljana (MOL). Vita Kontić, ki je v županovem kabinetu pristojna za stike z javnostjo, je potrdila, da so s tem zapisom seznanjeni, a Repić in Martić nanje nista naslovila nobene prošnje v zvezi s prižigom lučk ob boku Jankovića, in obenem dodala, da bi oviranje oziroma preprečevanje prižiga lahko izpolnjevalo znak kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, zato so po njenih besedah z zapisom seznanili tudi krajevno pristojno policijsko postajo . Takrat je tiskovna predstavnica PU Ljubljana Nataša Pučko zagotovila, da po preverjanju na podlagi razpoložljivih podatkov takšne prijave ni.

Ponovno nič

A glej ga zlomka, po skoraj petih dneh pri policiji o prijavi še vedno ne vedo nič. »Po ponovnem preverjanju omenjene prijave na Policijski upravi Ljubljana (še) nismo prejeli. Če jo bomo, bodo policisti preverili okoliščine in izvedli ukrepe glede na ugotovljeno stanje,« nam je tokrat odgovorila Pučkova.

Ali morda MOL ni resno vzel besed Picija in Pera? Odgovore bo očitno prinesel čas, če smo natančnejši, prižig lučk v Ljubljani, ki bo 25. novembra ...