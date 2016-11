VIDEO: Osumljena izsiljevanja: Jankovićevi Repića in Martića prijavili policiji

LJUBLJANA – Mlada Ljubljančana, ki svoje »podvige« na robu zakona snemata in večkrat tudi predvajata v živo, Aleksandar Repić in Pero Martić , sta tokrat napovedala pohod na ljubljansko mestno občino, natančneje na župana Zorana Jankovića. Pred dnevi sta testirala, kako deluje dron.

Na facebooku sta zapisala, da želita letos namesto župana ali pa vsaj ob njegovi prisotnosti prižgati praznične lučke v mestu. Če jima ne bo ustregel, bosta naredila vse, da jih ugasneta, »pa tudi, če nas 'štrom' ubije«.

Janković je odprt za vse, ki ga želijo osebno spoznati

Njuna namera diši po izsiljevanju, zato smo se z vprašanji obrnili na Mestno občino Ljubljana (MOL). Vita Kontić, ki je v županovem kabinetu zadolžena za stike z javnostjo, je potrdila, da so s tem zapisom seznanjeni, a Repić in Martić nanje nista naslovila nobene prošnje v zvezi s prižigom lučk ob boku Jankovića. »Sicer pa je župan Zoran Janković občanom na voljo za morebitne pobude, prošnje, vprašanja in mnenja – kar velja tudi za navedeni osebi, če bi želeli stopiti v stik z njim osebno,« je zapisala. In ne, v tem primeru ne gre za prošnjo, temveč za izsiljevanje prek družabnih omrežij, so jasni v kabinetu župana.

Obrnili so se na policijo

Na vprašanje, ali so policiji morda prijavili izsiljevanje, nam je odgovorila takole: »Glede na to, da prižig praznične osvetlitve pritegne veliko število obiskovalcev, menimo, da bi oviranje oziroma preprečevanje prižiga lahko izpolnjevalo znak kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, zato smo z zapisom seznanili tudi krajevno pristojno policijsko postajo. Glede na to, da se na prireditvi ob prižigu praznične osvetlitve zbere veliko ljudi, menimo, da je vsako vmešavanje nepooblaščenih oseb nevarno, neprimerno in neodgovorno, saj lahko privede do hudih posledic.«

Očitno jima Janković torej ne bo ustregel, saj se nanj nista obrnila s prošnjo, temveč ga zgolj izsiljujeta prek facebooka. Na dogodku je vsakič veliko ljudi, ki se prižiga lučk veselijo, to pa pomeni tudi, da »sta gospoda lahko prisotna kot tudi vsi ostali. Kaj si dejansko želita oziroma čemu je namenjen njun apel, pa vesta predvsem sama.«

Policija čaka pošto

Prejeli smo tudi odgovor ljubljanskih policistov, ki smo jih povprašali, ali so jih morda obvestili o izsiljevanju dveh mladih Ljubljančanov. »Po preverjanju na podlagi razpoložljivih podatkov take prijave nimamo,« nam je odgovorila tiskovna predstavnica Nataša Pučko. Dodala je: »Na splošno pa pojasnjujemo, da policisti obravnavajo konkretne dogodke, pri čemer se ugotavljajo vse okoliščine in elementi morebitnega kaznivega dejanja. Na podlagi vseh zbranih obvestil in dokazov pa lahko dogodek tudi kvalificiramo kot kaznivo dejanje ali morebiti kot prekršek.«

Naj temu dodamo le, da pošte do četrtka, 4. novembra, ko smo to preverjali, še niso prejeli le zato, ker je bila prijava po pošti poslana dan prej.