Fotografije povedo več kot 1000 besed: štiri leta na prestolu

CARIGRAD – V devetih tekmah so slovenski košarkarji vknjižili devet zmag, v finalu so za piko na i ugnali Srbe , pred tem v polfinalu zadnje evropske prvake Špance. Spisali so zgodovino slovenskega športa in samostojne Slovenije. Nobeni članski ekipi doslej namreč ni uspelo sesti na evropski vrh, najbližje so bili rokometaši in odbojkarji. Na prestolu bodo sedeli prihodnja štiri leta. Pri tem so jim pomagali tudi glasni navijači v Carigradu in po vsej Sloveniji , košarkarji pa so poškodovanega Luko Dončića celo odnesli na parket po pokal.

Kako pa je dvigniti pokal za najboljšo reprezentanco v Evropi? Poglejte fotografije.