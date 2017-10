Pretres v slovenski košarki: glavni na izhodu

LJUBLJANA – Predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec in generalni sekretar Radoslav Nesterović sta ponudila svoj odstop. V zadnjih dneh se je zapletlo na relaciji košarkarski sodniki–klubi–Košarkarska zveza Slovenije, gre za znižanje stroškov pri plačilih kilometrine sodnikom, zaradi česar so se ti odločili za stavko .

Zaradi stavke sodnikov se ta konec tedna ne bo začelo domače prvenstvo , brez tekem pa so ostali tudi igralci v mlajših kategorijah. Erjavec in Nesterović se s sodniki nista mogla pravočasno dogovoriti za sodelovanje in prilagoditev stroškov, zato sta danes ponudila svoj odstop.

»Z Rašem predlagava, da se klubi in sodniki takoj uskladijo za vrnitev višine potnih stroškov na 0,32 evra na kilometer in na izvršni odbor podajo skupno rešitev. Hkrati pa ponujava odstop, saj je v trenutnih okoliščinah, ko se sklepa IO ne spoštuje, sodniki ne opravljajo svojega dela, tekmovanja pa se ne igrajo, smiselno preveriti, ali sploh še imava podporo. Mislim, da je taka rešitev najboljša za vse, ki si želijo slovensko košarko spet vrniti v preteklost. Predlog podajava, ker ocenjujeva, da je takih že večina in da nima smisla vztrajati proti temu. Dobro veste, kakšna sva, spremenila se ne bova, zato je bolje, da najdejo za vodenje KZS ljudi po svoji meri. Verjameva, da jim to ne bo težko. Želiva, da o predlogu glasujejo čim prej, da se zadeve zaključijo,« je v sporočilu za javnost Košarkarske zveze Slovenije dejal Matej Erjavec, predsednik zveze.