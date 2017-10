V deželi evropskih košarkarskih prvakov šok: tekem ne bo

LJUBLJANA – Košarkarska zveza Slovenije (KZS) je zaradi stavke sodnikov prestavila začetek vseh tekmovanj pod svojim okriljem. Kot je zapisala v sporočilu za javnost, so do nadaljnjega odložene vse tekme v ligi Nova KBM, 2. SKL, 3. SKL, 1. ženska SKL ter pokalu Spar. Uvodne tekme nove sezone so bile na sporedu ta konec tedna. Prva že v petek, in sicer med državnim prvakom Union Olimpijo in novincem v ligi Nova KBM Ilirijo. Preostale so bile predvidene za soboto. Odložene so tudi štiri tekme 1. SKL za ženske, šest tekem 2. SKL ter devet tekem 2. kroga pokala Spar, ki bi morale biti na sporedu 3. in 4. oktobra. Novi termini niso znani, zveza pa sporoča, da bo naredila vse, kar je v njeni moči, za nemoten začetek tekmovanj.



Sodniki stavkajo

»Na žalost smo bili zaradi nepripravljenosti sodnikov za sojenje prisiljeni odložiti uvodne tekme članskih ligaških tekmovanj. Košarkarska zveza se aktivno vključuje v reševanje problematike med sodniki in klubi. Spor bomo skušali rešiti v najkrajšem možnem času in na takšen način omogočiti začetek tekmovanj v članski in vseh mlajših kategorijah,« pravi generalni sekretar KZS Radoslav Nesterović. Maja letos je izvršni odbor Košarkarske zveze Slovenije sprejel sklep o višini sodniških stroškov, ki je med drugim znižal višino potnih stroškov za poti sodnikov na tekme pod okriljem KZS. Takšen sklep je bil sprejet na podlagi enotnega predloga združenj vseh slovenskih klubov in je predstavljal izhodišče za nadaljnje pogovore med klubi in sodniki o sistemski rešitvi vprašanja višine sodniških stroškov.



Sredi septembrskega evropskega prvenstva na Finskem in v Turčiji so se razmere zaostrile, saj sodniki niso bili pripravljeni soditi tekem pod novimi pogoji. Kot je sporočila zveza, je v preteklem tednu organizirala sestanek, ki se ga je udeležilo okoli 100 sodnikov. Tudi na tem srečanju dogovora o znesku potnih stroškov ni bilo.