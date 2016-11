VIDEO: Pricurljali posnetki bitke Melanijinega sina med očetovim nastopom

Za najmlajšim sinom Donalda Trumpa je naporna noč, to se je videlo tudi na odru, ko je ob treh ponoči stal ob očetu, ko je ta imel zahvalni govor.

10-letni Barron je komaj obdržal odprte oči, med očetovim govorom jih je celo za nekaj sekund priprl in v nekem momentu celo zavil z njimi. Vse to so seveda ujele kamere, saj je Barron stal neposredno ob očetu.

Posnetke utrujenega dečka so nekateri opremili celo z glasbeno podlago uspavank.

Ni se pa zgodilo prvič, da je Barron komaj zdržal in spremljal dogajanje. Julija so ga kamere ujele, kako se je dolgočasil med očetovim govorom na nacionalni konvenciji v Clevelandu. Kamere so ga ujele tudi, ko je zazehal.

