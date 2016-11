FOTO: Razkrivamo, koliko stane zmagovalna obleka Melanie Trump

Vas zanima, kaj je za zmago svojega moža oblekla nova prva dama ZDA, Slovenka Melania Trump? Bel pajac znamke Ralph Lauren, ki ga lahko na spletu kupite za 3500 evrov.

Melania Trump velja za izjemno modno ozaveščeno, to so ameriški mediji ugotovili že v začetku kampanje. V vsem tem času v medijih ni bilo mogoče niti enkrat prebrati kritike o njeni opravi. Vedno so jo hvalili in potrjevali njene izbire.

Da je gotovo najelegantnejša in najbolj prefinjena prva dama v zgodovini ZDA pravijo na twitterju tudi njeni nasprotniki.